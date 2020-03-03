Adil Gür hakkında ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleri sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında, Habertürk TV canlı yayınında sarf ettiği ırkçı ve cinsiyetçi ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Gür, Habertürk TV’de canlı yayınlanan programda Rusya ile yaşanan gerilime dair konuşurken “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece” ifadelerini kullandı.

Avukat Orhan Nezih Olmaç, sarf ettiği bu ırkçı ve cinsiyetçi sözler sonrasında Adil Gür hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Olmaç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Zaten Rusya ve Suriye ile ilişkilerin sıkıntılı olduğu bu günlerde halkı bir şekilde galeyana getirecek, içerdeki azınlık halkı veyahut farklı dine, ırka mensup vatandaşları tahrik edecek veya aşağılayacak birtakım açıklamaların yapılmasını kamu güvenliği ve kamu barışı açısından son derece zararlı görüyoruz” dedi.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMİŞTİR”

Avukat Olmaç, savcılığa verdiği dilekçede “Şüpheli, ekran başındaki Rus asıllı kadınlarımızdan ve vatandaşlarımızdan özür dileyerek yani bilerek ve isteyerek açık bir şekilde Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiş ayrıca son derece hassasiyet yaşadığımız şu günlerde Rus asıllı vatandaşlarımızı veyahut yabancıları açık hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu suçu basın yoluyla ulusal kanalda tüm halka hitap ederken işlemiştir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Adil Gür’den ırkçı ve cinsiyetçi sözler: Ruslardan başka türlü dost olur

Evrensel Gazetesi

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