Հազարավանի մենաստանի միանձնուհիների շրջայցը Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնում

Վանական կյանքը և կապան ընտրած տասը կանայք Արագածոտնի մարզի Հազարավան գյուղի մոտ կառուցված մենաստանում են ապրում: Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հյուրընկալել էր միանձնուհիներին։
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