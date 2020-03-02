Yorum: Orda Doğu’daki durum böyleyken Ermenistan her çeşit senaryoya hazır olmalı – Ermenistan Kamu Radyosu

Orta Doğu’daki durum hızla gelişiyor ve Ermenistan, jeopolitik güvenlik için tedbirler alıyor. Eksperlere göre Gümri’deki Rus 102 üssü, gerginlik bölgesine en yakın olduğu için tehdit altına girebilir. Türkolog Hayk Gabrielyan’ın ‘Lragir.am’ muhabirine yaptığı açıklamaya göre bölgedeki durum artık eskisi gibi olmayacak ve Ermenistan her çeşit senaryoya hazır olmalıdır.

Bu konuda, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Gharibashvili’nin, Ermenistan’a yaptığı ziyaret önemsenmelidir. Bu gezi çerçevesinde Ermenistan ve Gürcistan 2020 yılında savunma alanında yapılması planlanan işbirliği programını imzaladı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bu yıl NATO himayesi altında düzenlenecek olan ‘Noble Partner 2020’ Gürcü-Amerikan tatbikatlarına da katılacaktır.

Ayrıca 28 Şubat’ta Atina’da Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs savunma bakanlıkları 2020 yılı işbirliği programlarına imza attı. Keza Yunanistan ile bir sözleşme imzalayan ABD, Putin’e “İstanbul’u Kostantinapolis’e” dönüştürme konusunda “yardımcı oluyor”. Bu ise, “İstanbul’un Kostantinapolis’e” dönüştürülmesine asla izin vemeyeceğini beyan eden Erdoğan için kabus olabilir.

Rusya da, Ermenistan’a güvenceler vermeye hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. Mesela Kolektif Güvenlik Anlaşması Őrgütü yeni genel sekreteri Stanislav Zas’ın Yerevan’da ilan ettiğine göre Ermenistan KGAŐ’ne yardım için başvurmamıştır, eğer başvurursa Őrgüt bu başvuruyu değerlendirmeye hazırdır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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