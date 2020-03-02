Vatikan Papa Pius XII arşivlerini açtı: Kilisenin Yahudi soykırıma yönelik tutumuna ışık tutulacak

Melis Ozoglu

Vatikan’ın Yahudi soykırımına yönelik tutumuna ışık tutacak arşivler halka açıldı.

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi böylece tarihin en tartışmalı papalarından biri olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan Pius XII’nin, altı milyon Yahudinin öldürüldüğü soykırıma sessiz kalıp kalmadığı iddialarına cevap vermiş olacak.

Uzun yıllardır arşivlerin açılması talebinde bulunan uzmanlar için ise bugün oldukça önemli. Hali hazırda İki yüz araştırmacının, 14 yıldan fazla süren envanter çalışması sonrasında sunulan belgelere erişim talebinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan ödüllü Alman tarihçi Hubert Wolf da arşivleri incelemek için Vatikan’da.

Nazilerle Pius XII ilişkisi üzerine uzman olan Wolf’un beraberinde getirdiği altı asistan ve arkasındaki iki yıllık fonla birlikte belgeleri detaylı bir incelemeden geçireceği açıklandı.

‘Papa’nın Yahudilerin öldürülmesinden haberdar olduğuna hiç şüphe yok’

AFP’ye yaptığı açıklamada “Papa’nın Yahudilerin öldürülmesinden haberdar olduğuna hiç şüphe yok ” diyen Wolf, “Bizi gerçekten ilgilendiren şey, ilk kez ne zaman öğrendiği ve ne zaman bu bilgiye inandığı” şeklinde konuşuyor.

Havariler Kütüphanesi’ne giriş izni almak için uyruğu, inancı ve ideolojisi ne olursa olsun herkesin başvurusuna açık olduğunu duyuran Vatikan ise “Kilise’nin tarihle ilgili herhangi bir korku duymasına neden yoktur” açıklamasında bulunmuştu.

Arşivlerin açılması Katolik ve Yahudi dünyası arasındaki şeffaflık açısından önem taşıyor.

Birçok tarihçi, Papa Pius’un Yahudi soykırımına sessiz kaldığını ve hayat kurtarmak için yeterince çaba sarfetmediğini savunuyor. Pius’u savunanlar ise, sessiz diplomasiyle ve manastır ve diğer dini kurumları Yahudilerin saklanmasına yardımcı olmak için teşvik ettiğini ileri sürüyor.

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