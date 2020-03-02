TravelShop Turkey inanç turizminde önde gelen tur operatörlerini Türkiye’ye getiriyor

TravelShop Turkey Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Türkiye’deki ilk ‘Dini Workshop çalıştay etkinliği’ 11 Mart’ta Kuşadası’nda gerçekleşecek.

Türkiye’yi dünyanın her tarafındaki düzenlediği fuar ve Workshoplar’la en iyi şekilde tanıtan TravelShop Turkey, bu kez dünyanın en iyi dini tur operatörlerini Türkiye’ye getirerek yerinde tanıtım yapıyor.

TravelShop Turkey ülke tanıtımına hız kesmeden devam ediyor ve turizmin 12 aya yayılması amacıyla Türkiye’deki dini tur destinasyonlarını ön plana çıkararak Workshop çalıştayı gerçekleştiriyor.

20 ülkeden 50’den fazla dini tur operatörü

TravelShop Turkey ve WorkShop Turkey Genel Müdürü Murtaza Kalender; Ege Bölgesinin ve Türkiye’nin sadece yaz döneminde turist ağırlayan bir destinasyon olduğunu ama bu çalışmalarıyla turizmi 12 aya yayarak alternatif turizmin gelişmesinde ciddi yol kaydedeceklerini belirtti.

Kalender, ayrıca aralarında 20 ayrı ülkeden, Hristiyan, Yahudi ve İslami turlarını pazarlayan 50’den fazla dini tur operatörünün bulunduğu turizm profesyonellerinin katılım sağlayacağını belirtti.

Eğitim gezileri de düzenlenecek

Ege Bölgesi’nin özellikle 7 kiliseler açısından çok önemli bir destinasyon olduğunu belirten Kalender, ” İyi bir çalışmayla Ege Bölgesini dini turlarla turizmde hak ettiği yere getirebiliriz. Sistemimizde 59 ayrı ülkeden 269 Hristiyan tur operatörü, 51 ayrı ülkeden 277 İslami tur operatörü, 39 ayrı ülkeden de 88 Yahudi tur operatörü bulunuyor. İnanç turizmiyle gelenler kişi başı 1000 doların üzerinde harcama yapıyor” diye konuştu.

Kalender’in verdiği bilgiye göre WorkShop etkinliği sonrası İslami, Hristiyan ve Musevi olarak 3 farklı temalı olarak eğitim gezileri düzenlenecek.

ITB Berlin Turizm Fuarı’nın dahi iptal edildiği bir dönemde yapacakları etkinliğin daha da önem arzettiğini belirten Kalender, ” Etkinliğe tüm turizm STK’larını davet ediyoruz. Ümit ediyorum ki onlar da bizlerle birlikte olup ülke tanıtımını birlikte gerçekleştirmemize katkı sağlarlar. Zor günler geçiren ülkemizin ve camiamızın birliktelik halinde daha başarılı bir tablo çizmesi sağlanabilir. Ayrıca, tüm turizm paydaşlarımız bu etkinliğe katılabilir.”

Etkinliğe katılım TravelShop Turkey ofisinden Alper Yağcı ile iletişime geçilebilir.

Alper Yağcı: coordinator@workshoptravelshop.com

Dini Tur Operatörleri Programı şöyle;

– Tarih 11 Mart 2020

– (13.00 – 13:30) Kayıt Alımı

– (13.30 – 14.00) Açılış Seremonisi ve Kurdele Töreni

– (14.00 – 17.00) B2B Workshop Etkinliği

Etkinlik Yeri: Suhan360 Hotel & Spa

Adres: Türkmen, No: 46, Gazi Beğendi Sk., 09400 Kuşadası/Aydın

https://www.turizmajansi.com/haber/travelshop-turkey-en-iyi-dini-tur-operatorleri-ni-turkiye-ye-getiriyor-h35557

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