Tarihi Taşhan’da ki çift aslan başlı çeşme günümüzde hala akıyor

18. Yüzyıldan bugüne kadar ayakta kaldı

Sivas’ta Ataürk caddesi üzerinde bulunan ve Sivas kültür envanterinde de yer alan 18. Yüzyılın ikinci yarısında yaptırılan Tarihi Taşhan’daki çift aslan başlı çeşme günümüzde hala akıyor.

Tarihi Taşhan’daki çift aslan başlı çeşme günümüzde hala akıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve özel mülkiyet sahipliğinde bulunan tarihi Taşhan binası günümüzde hala dim dik ayakta dururken taş avlusu içerisinde yer alan ve zıt yönlere bakan çift aslan başlı tarihi çeşme ziyaretçilerinin çok fazla ilgisini çekmesede 150 yılı aşkın süredir misafirlerine su içme imkanı sağlıyor. 2010 yılında çatısı onarılan ve içerisinde butik işyerlerini barındıran Taşhan Sivas’ın da önemli tarihi ve kültürel varlıkları arasında yerini koruyor. 1977 yılında tescil edilen ve dönemin azınlık tüccarları tarafından yaptırıldığı bilinen taşhan kesme taştan yapılarak bugüne kadar gelmiş ve şehrin kalabalığından sıyrılıp sakin bir ortamda çeşmesinden akan buz gibi suyu yudumlayıp dinlenmek isteyenler için güzel bir durak olmaya devam ediyor. (Memleket/Ömer Yıldız)

Büyük Sivas Haber

https://www.buyuksivas.com/cift-aslan/

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