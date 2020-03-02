Hocalı Katliamı Şehitleri Osmangazi’de anıldı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Osmangazi Belediyesi, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde 1992 yılında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamda öldürülen 613 masum sivil vatandaşı andı.

Osmangazi Belediyesi, Ermenistan birliklerince 1992 yılında Yukarı Karabağ’ın Hocalı kasabasında 613 masumun öldürüldüğü katliamın 28. yıldönümünde anma programı düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ‘Hocalı Olaylarının Analizi ve Etkileri’ konulu konferansta konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Özdal yer aldı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner’in de katıldığı konferansa özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, yaptığı konuşmada, Hocalı olaylarının tarihi bir olay değil, günümüzün acı bir gerçeği olduğuna vurgu yaptı. Katliamı kınayan Döner, “İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu vahşi saldırıyı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz” dedi.

‘BÜYÜK ERMENİSTAN DEVLETİ HAYALİ’ OLAYLARI TETİKLEDİ

Konferansın konuşmacısı olan Prof. Dr. Barış Özdal, slayt gösterisi eşliğinde Hocalı olaylarının çıkış nedenini, bölgedeki sorunun nasıl tırmandığını, Hocalı kentinin önemini ve katliam için neden Hocalı’nın seçildiğini tarihsel boyutu ile katılımcılara anlattı. Hocalı olaylarının çıkışının en büyük nedeninin Ermenilerin ‘Büyük Ermenistan Devleti’ kurma hayali olduğuna dikkat çeken Özdal, “Ermenilerin iddiası sadece Dağlık Karabağ bölgesine yönelik değil. Sınırlarını, Akdeniz, Hazar ve Karadeniz’e kadar büyütme hayali var. Hocalı olaylarının da bu hayalin doğrultusunda yapılmış bir katliam olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“ERMENİLER, RUS ASKERLERİNİ PARALI ASKER OLARAK KULLANDI”

Hocalı olaylarının soğuk savaş döneminin sonlarına doğru tırmandığına dikkat çeken Özdal, “1988 yılında soğuk savaş döneminin sonlarına doğru Azeri Türkleri bölgeden göç etmeye zorlanırken, Karabağ Ermenileri, Ermenistan Devleti tarafından silahlandırılma başlandı. 1991 yılında Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı şekilde bağımsızlığını ilan etti. Bu bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir devlet tanımadı. Bu tarihten itibaren bölgede şiddet ve çatışmalar arttı. Bölgenin kaderini değiştiren en önemli unsurlardan bir tanesi de Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bölgede bulunan Rus askerlerinin kontrolsüz kalması oldu. Rus askerlerinin çekilmesi, bölgede otorite boşluğunu doğururken, Ermeniler, otorite boşluğunda kalan bazı Rus askerlerini paralı asker olarak kullanmaya başladı” diye konuştu.

“RUS ASKERLERİ, ERMENİLERİ DESTEKLEDİ”

Ermenilerin saldırı için Hocalı’yı seçmelerinin nedenleri üzerine de konuşan Özdal, “Hocalı, Dağlık Karabağ bölgesinde tek havaalanının olduğu yer. Bu yüzden stratejik bir öneme sahip. Ermeniler, saldırı öncesinde ilk olarak karayolunu kapattı. Daha sonra şehrin elektriğini kesti. Top ve ağır makineli silahlar ile bölgeyi abluka altına aldılar. Bölgede hafif silahlı 150 Azerbaycan askeri bulunuyordu. Otoritesiz kalan Rus askerleri de gerek mühimmat gerekse askeri olarak Ermenileri destekledi. Kentten çıkış için sadece dar bir koridor bırakıldı. O dar koridorun hemen ucunda da Ermeni askerler ve Ermeni çeteleri bölgeden çıkış yapmak isteyen Hocalılı sivilleri katlettiler. Tüm bunlar yapılan vahşetin bir askeri strateji ile yapıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“ERMENİLER, SUMGAYIT’IN ÖCÜNÜ ALMAK İSTEDİ”

Ermenistan Devleti’nin, Hocalı katliamını, 1988 yılında Sumgayıt kentinde yaşanan olayların 4. yıldönümüne getirerek adeta öç alma politikası izlediğine vurgu yapan Özdal, “Hocalı’da, çocuk, kadın, yaşlı, genç ayırt edilmeksizin 613 kişi katledildi. Bu ölenlerden 83’ü çocuk, 166’sı ise kadındı. 1275 kişi ise rehin alındı. 487 kişi ağır yaralandı. 150 kişi de kayboldu. Ölenlerin naaşları bile uzun süre alınamadı. Uluslararası kamuoyu da yaşanan bu olayı katliam ve insani kıyım olarak görmüştür” dedi.

https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/hocali-katliami-sehitleri-osmangazi-de-anildi-338755.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...