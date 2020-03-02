Haçlı’nın kapısı haine açık mazluma kapalı

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Mültecileri almıyorlar, Türkiye’den kaçan yüzlerce teröristi besliyorlar… Mazlumlara şefkat kucağını açan Türkiye’nin, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere kapıları açmasının ardından terör estirerek göçmenlere bombalı müdahalede bulunan Batı, ülkemizi kana bulayarak kaçan yüzlerce teröristi ise besliyor. Kapısını mazluma kapalı haine açık tutan Batılı ülkeler; Türkiye’den kaçan PKK, FETÖ, DHKP-C gibi kanlı örgütlere mensup 473 haine ev sahipliği yapıyor.

Faruk Arslan

Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açan Türkiye, insan haklarıkavramını kendisiyle özdeşleştirmeye kalkan Batılı devletlerin insanlık maskesini düşürdü. Mazlumları sınırdan sokmamak için sert tedbirlere başvuran Batı, Türkiye’de kanlı eylemler gerçekleştirerek topraklarına kaçan yüzlerce haine ise kol kanat geriyor.

İşte Haçlı Batı bu

Türkiye’nin kara ve deniz yollarını açmasının ardından Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen onbinlerce mülteci, Batı’nın gaddarlığıyla yüzleşiyor. Yunan askerleri, ses ve sis bombalarıyla mültecileri engellemeye çalışıyor. Avrupa ülkelerine ulaşarak mülteci haklarından faydalanmak isteyen mazlumlara ‘Haçlı’ kapıları sert şekilde kapanırken, aynı Batılı devletler, ülkemizden firar eden hainleri pamuklara sarıyor.

Mazluma kırmızı, haine yeşil ışık

Mazlumlara şefkat kucağını açan Türkiye’nin, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere kapıları açmasının ardından terör estirerek göçmenlere bombalı müdahalede bulunan Batı, ülkemizi kana bulayarak kaçan yüzlerce teröristi besliyor. Kapısını mazluma kapalı haine açık tutan Batılı ülkeler; Türkiye’den kaçan PKK, FETÖ, DHKP-C gibi kanlı örgütlere mensup 473 haine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin iade taleplerine rağmen hainleri himaye etmeye devam eden Avrupa ülkeleri; 209 PKK’lı, 70 DHKP-C’li, 61 FETÖ’cü, 133 aşırı sol ve diğer örgüt mensuplarını kucakta oturtuyor. Türkiye’den giden mültecilere ses ve sis bombalı müdahalede bulunan Yunanistan, 50 teröristi topraklarında barındırırken, bir diğer sınır komşumuz Bulgaristan, 18 teröristi koşulsuz olarak barındırıyor.

Almanya 182, Fransa 48 hain barındırıyor

Haçlı Batı ülkelerinden Almanya’da 182, Fransa’da 48, Belçika’da 41, Hollanda’da 33, İtalya’da 22, İngiltere’de 21, İspanya ve Avusturya’da 13, İsveç’te 12, Romanya’da 10, Polonya, Hırvatistan ve Macaristan’da 4, Finlandiya’da 3, Çekya ve Danimarka’da 2, Slovakya, Slovenya ve Portekiz’de 1 Türkiye firarisi terörist elini kolunu sallayarak geziyor.

Hainleri vermiyorlar

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere izin vermemesini savunan Batılı ülkeler, kendi topraklarındaki teröristlerin Türkiye’ye iadesi söz konusu olunca farklı tavır sergiliyor. Batı, Türkiye’nin teröristlerin iadesine yönelik taleplerini hep reddediyor. İstatistiklere göre; 2007-2017 yılları arasında Ankara, AB ülkelerine sığınan toplam 485 hainin iadesini istedi. Avrupa ülkeleri sadece 12 teröristin iadesini onaylarken 473 eli kanlı militan için Türkiye’ye ‘hayır’ cevabı verildi. Avrupa’nın Türkiye’ye iade ettiği teröristlerin oranı sadece %2,4.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/haclinin-kapisi-haine-acik-mazluma-kapali-1097039.html

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