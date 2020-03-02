“Bu durum dayanılmaz hale geliyor!”

11 Ocak’ta evlerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırılan Keldani Hurmuz (71) ve Şimoni (65) Diril çiftinden o tarihten bu yana haber alınamıyor. 90’lı yıllarda güvenlik politikaları nedeniyle boşaltılan Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyüne geri dönerek yaşamaya başlayan Diril Çifti’nden 51 gündür haber alınamıyor. Çiftin oğulları Keldani Rahip Remzi Diril anne ve babasının kaçırıldığını düşündüğünü söyledi.

Çiftin kızları Julia Diril, Kaçırılmanın 50 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu durum dayanılmaz hale geliyor.” dedi. Julia Diril paylaşımında, “Bu durum dayanılmaz hale geliyor. Biraz duyarlılık gösterin. Annemi ve babamı kötülerin ellerinden kurtarın. Arama ekibiniz nerde?50 günü aştık.İki can söz konusu.Birşeyler yapın.Yeter!!” Ifadelerini kullandı.

Bu durum dayanılmaz hale geliyor. Biraz duyarlılık gösterin. Annemi ve babamı kötülerin ellerinden kurtarın. Arama ekibiniz nerde?50 günü aştık.İki can söz konusu.Birşeyler yapın.Yeter!! @SirnakValiligi @TC_icisleri @beytkaymakam #ŞimuniVeHurmüzDirilNerede — Diril Julia (@DirilJulia) March 1, 2020

ÇİFTİ KİM KAÇIRDI?

Olayın ardından Jandarma Özel Harekât timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama yapıldıysa da aramalar kötü hava koşulları ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle durduruldu.

Euronews’ten Dilek Gül’e konuşan Remzi Diril’in aktarımına göre, anne ve babası ile birlikte aynı köyde yaşayan ve tek kişi olan E.D, önce olayın PKK tarafından gerçekleştiğini iddia etmiş. Ancak bir gün sonra ifadesinde bu iddiasını değiştirmiş. “Kışın köyümüzde anne ve babamla yaşayan tek bir kişi var. Olayın sonrasında bu kişi, önce bize üç kişinin evimize geldiğini ve ailemi alıp götürdüğünü söyledi. Sonrasında neden bize haber vermediğini sorunca da, tehdit edildiğini ifade etti. Onun iddiasına göre kaçırma olayı PKK tarafından yapıldı. Ancak bir sonraki gün ifadesini değiştirdi. Anne ve babamın köyden normal bir şekilde çıktıklarını, çıkarken de geç dönmeleri durumunda ondan keçilere yemeklerini vermesini istediklerini anlattı.” Euronews’e anne babasını bulmak ve iddiaları doğrulatabilmek için PKK’lılara da ulaştığını açıklayan Diril, PKK tarafından kaçırılma iddiasının da doğrulatamadığını açıkladı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI GİZLİ YÜRÜTÜYOR

Remzi Diril, olayın ayrıntıları hakkında Mezopotamya Ajansı’na da konuşarak anne ve babasının bulunması için aramaların yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Köylerinin Asuri-Keldani köyü olduğunu ve çok az sayıda ailenin kaldığını aktaran oğul Diril, ayın 12’sinde bazı kişilerle anne ve babasını ziyaret için köye geldiğini kaydetti. Ancak anne ve babasını evde bulamadığını belirten oğul Diril, yaşananları şöyle aktardı: “İlk gün köyü aradık. Yetkili birimleri haberdar etik. Yoğun kar vardı. Daha sonra çevre köylerdeki arkadaşlara haber verdik. Yetkililer bir şey yapamadı. Çünkü ikinci gün yoğun kar vardı köyde. Havadan aradılar. Biz de kendi imkanlarımızla her tarafı aradık. Ancak kendilerine ulaşamadık.”

Hurmuz (71) ve Şimoni (65) Diril’in kaçırılması ile ilgili olarak Beytüşşebap Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya gizlilik karar alındı, aramalar devam etmese de soruşturma sürüyor.

MECLİSE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik de çiftin kaçırılmasının ay dönümünde 11 Şubat’ta konuyu gündemde tutmak için TBMM’ye verdiği önerge ile Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çifti ile 90’lardan bu yana kendilerinden haber alınmayan Süryaniler için Meclis Araştırması istedi. Süryani vekil Çelik, “Geçmişte yaşananların ardından bugün de Diril çiftinin kaybolması ve bu konudaki yetkililerin tavrı, bölgede yaşayan az sayıdaki Süryani yurttaşı ve bölgeye dönmek isteyen çok sayıdaki Süryani yurttaşı endişelendirmektedir” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da 21 Şubat’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kaçırıldıklarını belirterek “Şırnak’ta Süryani bir çift Hürmüz Diril (65) ile Şimoni Diril’i (71) halen yok kaçırılmış durumdalar! Yani başka türlü olsa izlerine rastlanır! Halen bu kişilere rastlanılmıyor izleri bulunmuş durumda değil!” dedi.

Şırnak'ta Süryani bir çift Hürmüz Diril (65) ile Şimoni Diril'i (71)) halen yok kaçırılmış durumdalar! Yani başka türlü olsa izlerine rastlanır! Halen bu kişilere rastlanılmıyor izleri bulunmuş durumda değil! pic.twitter.com/7y9kTBPUHz — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 21, 2020

Hristiyan Haber

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