Yeni Şafak yazarı: İsrail ve Ermeni lobilerinin hedefi Türk-Rus ilişkilerini bozmak

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, Türkiye ve Rusya’nın arasını bozmak için İsrail ve Ermeni lobilerinin pusuda beklediğini ileri sürdü.

Muradoğlu ‘İdlib’de kırılan vazo’başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

36 askerimizin İdlib’de şehit edilmeleriyle Türkiye- Rusya ilişkisinin çok ciddi bir kırılma yaşadığı aşikar. “Kremlin Sarayı”, Suriye’deki Rus güçlerinin saldırıda oynadıkları rolü dikkatle incelemelidir. ABD’de olduğu gibi Rusya’da da Türkiye ile kurulan dostluk ilişkisinden fena halde rahatsızlık duyan çevreler var. “İsrail Lobisi” ve “Ermeni Lobisi” başta olmak üzere bu çevreler Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için pusuda bekliyorlar. Bu lobiler, Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktaları kurmasından bu yana zehirlerini saçmaya başladılar. Nitekim İdlib’deki son gelişmelerle ilgili olarak Rus medyasında Türkiye aleyhtarı yorumların son derece kışkırtıcı bir mahiyet kazandığını bilhassa belirtmek durumundayım.

İsrail’deki siyası partilerin Rusya ilişkilerine dikkat çeken Muradoğlu, Moskova’nın İsrail’in Suriye düzenlediği saldırılar için ‘Suriye’deki ” S-400” hava savunma sistemleri İsrail’e kör. Zaten Rusya bu sistemlerin sadece Rus üslerini savunmak amacıyla konuşlandırıldığını söylüyor” diye yazdı.

Moskova’daki Ermeni Lobisi’nin de İblib’deki gelişmeleri fırsat bilerek Türkiye ve Rusya ilişkisinin onarılmaz biçimde bozulmasını istediğini savunan Muradoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Moskova merkezli “Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi”nin başkanı Semyon Bağdasarov, Rusya’nın Türkiye’ye nasıl karşılık vermesi gerektiği konusunda kışkırtıcı yorumlar yapıyor. Bağdasarov, Şam rejimine “PKK-YPG” ile anlaşmasını tavsiye ediyor. Bağdasarov “PKK-YPG” terör unsurlarının ayrı bir askeri birlik halinde harekete geçirilmesinin Şam’ın savaş kabiliyetini artıracağını söyleyebiliyor. Daha da ileri giden Bağdasarov, “Türkiye Suriye’nin içişlerine müdahale ederse, biz de Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeliyiz” diyebiliyor. Bu adam Şam rejiminin ‘Hatay’ın geri alınması’ için harekete geçmesini dahi isteyebiliyor.

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Independent Türkçe, Yeni Şafak

Independent Turkce

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