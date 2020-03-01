Türkiye’yi kuşattı! Ermenistan’a da sıçradı! Koronavirüs gözden girip vücuttaki ‘furin’e saldırıyor

Başbakan Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada; Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsün Ermenistan’a da sıçradığını duyurdu. Böylelikle virüs, Türkiye’nin Suriye ve Bulgaristan dışındaki tüm komşularında görülmüş oldu. Dünya çapında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2980’e vaka sayısı ise 87 bine çıktı. Öte yandan, Çin dışında ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor.

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un son ayında ortaya çıkan coronavirüs(Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs dolayısıyla dünya çağında hayatını kaybedenlerin sayısı 2980’e ulaşırken, vaka sayısı 87 bine çıktı.

Virüs salgını Türkiye‘nin komşularını da sıçramış durumda. Irak, İran, Gürcistan, Yunanistan‘dan sonra virüsün görüldüğü son ülke Ermenistanoldu.

VİRÜS YİNE İRAN KAYNAKLI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, virüs kapan kişinin, 29 yaşında Emeni vatandaşı olduğunu ve 28 Şubat’ta eşi ile birlikte Tahran‘dan geldiğini belirtti.

Paşinyan, enfekte olan kişinin ülkeye girdikten sonra temas kuruduğu, havalimanı görevlilerinden taksiciye kadar, herkesin izole edileceğini söyledi.

Nikol Paşinyan….

VİRÜS ORTA DOĞU‘YA İRAN’DAN AVRUPA‘YA İSE İTALYA‘DAN YAYILIYOR Virüsün bu iki ülkeye bulaşmasının ardından Orta Doğu ve Avrupa büyük bir tehdidin altına girdi. Orta Doğu ülkelerinde görülen vakaların tamamı İran, Avrupa’da görülen vakaların büyük çoğunluğu İtalya kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. İran’da ölü sayısı 43’e vaka sayısı 593’e yükselirken, İtalya’da ise ölü sayısı 29 vaka 1049 sayısı olarak açıklandı.

ÜÇ ÜLKEDEN DAHA İLK ÖLÜM HABERLERİ GELDİ

Tayland‘da 35 yaşındaki bir kasiyerin virüs sebebiyle jayatını kaybettiği açıklandı. Bu ölüm haberi, ülkede koronavirüsten can veren ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

ABD‘nin Washington eyaletinde, bir hastanın salgından dolayı öldüğü ve bu kişinin Amerika’daki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Avustralya‘da da ilk ölüm vakası kaydedildi. Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı‘nda karantinaya alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

HIV VE EBOLA GİBİ AGRESİF Tüm dünyayı endişeye sürükleyen Covid-19 ile ilgili Çin’de gerçekleştirilen çalışmalar, korkutucu detayları ortaya çıkardı. Çin’in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi’nden uzmanlar, yeni virüsün vücutta AIDS hastalığına neden olan HIV ve ölümcül Ebola ile benzer şekilde yayıldığını ifade ediyor.

GÖZDEN GİRİP VÜCUTTAKİ FURİN’E SALDIRIYOR

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002-2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Covid-19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Yapılan çalışmalara göre, Covid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve “furin” isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor.

NOT: Furin, insanlarda FURIN geni tarafından kodlanan bir proteindir.

SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık 8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Covid-19 ise şimdiden 82 bin kişiye bulaştı ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tip koronavirüsün SARS’tan en büyük farkı vücuda farklı şekilde tutunması.

Zira SARS, sağlıklı insanlarda fazla bulunmayan “ACE2” isimli bir proteine tutunuyordu. Bu proteinin sağlıklı kişilerde fazla olmaması, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemişti.

http://www.haber7.com/dunya/haber/2948209-turkiyeyi-kusatti-ermenistana-da-sicradi-koronavirus-gozden-girip-vucuttaki-furine-saldiriyor/?detay=2

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