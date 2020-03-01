Saud Al Qasimi, Kudüs ve Ortadoğu’daki Piskoposluk Kilisesi Anglikan Piskoposunu kabul etti

RAS AL KHAİMAH 1 MART 2020 WAM Yüksek Kurul Üyesi ve Ras Al Khaimah Hükümdarı Majesteleri Şeyh Saud bin Saqr Al Qasimi, Pazar günü Kilise Rahibi ve Aziz Luke Ras al Khaimah’ın Papazı Aziz Kent Middleton’un eşliğinde Kudüs ve Orta Doğu’daki Piskoposluk Kilisesi Anglikan Piskoposu Aziz Michael Augustine Owen Lewis’i kabul etti.

Şeyh Saud, kuruluşundan bu yana BAE’nin kurucu babaları tarafından ortaya konan değerler sayesinde hoşgörü, barış ve insanlığın bir işareti olduğunu kaydetti.

Aziz Michael Lewis, sıcak konukseverlik için Şeyh Saud’a şükranlarını ve Ras Al Khaimah’ı ziyaret etme ve Emirlikler’in açık ve hoşgörülü topluluğu hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/tr/details/1395302827922

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