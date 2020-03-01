Belediye başkanı Kürt yazar Han’ın cenazesi araçtan indirtti

AK Partili Muş Belediyesi Başkanı Feyat Asya’nın talimatıyla Kürt yazar, şair ve çevirmen Zeynel Abidin Han’ın cenazesi cenaze aracından indirildi. İmam ise Varto Belediyesi kayyımının talimatıyla Han’ın cenaze namazını kılmadı.

DUVAR – Almanya’nın Berlin kentinde 25 Şubat gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Kürt yazar, şair ve çevirmen Zeynel Abidin Han, memleketi Muş’un Varto ilçesinde toprağa verildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, ailesi ve yakınları tarafından havalimanından Han’ın cenazesi, Muş Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile memleketi Varto’ya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Polis arama noktasına durdurulan cenaze konvoyu, gerekçe gösterilmeksizin uzun bir süre bekletildi. Tekrar Varto’ya doğru hareket eden konvoy bu kez AK Partili Muş Belediyesi Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatıyla Muş-Varto yolunda durdurularak, cenaze araçtan indirildi. Han’ın cenazesi, karşılanma konvoyun da bulunan bir pikap kasasına konularak Varto’ya ulaştırıldı.

Cenaze Varto’ya ulaştığında ise polisler “yoğun katılımın tahriklere yol açacağı” gerekçesiyle defin işlemine herkesin giremeyeceğini, sadece yakın akrabalarının katılımı ile Han’ın defnedilebileceğini söyledi.

Belediye bünyesinde çalışan imamın Varto Belediyesi kayyımın talimatıyla cenaze namazını kılmaması üzerine Han’ın Varto Cemevi’ne getirilen cenazesi yakınları tarafından kılınan namazın ardından ilçe mezarlığa defnedildi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/01/belediye-baskani-kurt-yazar-hanin-cenazesi-aractan-indirtti/

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