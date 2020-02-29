Rus ajansından kriz çıkaracak haber: Hatay’a “Çalıntı bölge” dediler

Sputnik International, Hatay için “çalıntı bölge” diye bahsetti.
Rus ajansı Sputnik International, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim şahsi meselem” dediği Hatay için “çalıntı bölge” diye bahsetti.
Söz konusu haber, “’Çalıntı bölge’ 80 yıl önce Suriye sınırında olan bölge Fransa tarafından Türkiye’ye neden verildi” başlığıyla verilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile doğrudan bir kavga verdiği belirtildi.
Haberde, “kavganın” Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği, bu bölgenin de Hatay’ın hemen yakınında olduğu belirtildi. Sputnik International, “kavganın” 1939’da referandumla Türkiye’ye katılan Hatay’ın sınırında gerçekleştiği, bölgedeki çatışmalardan dolayı yeni bir mülteci akınının Hatay’a dayandığı ifade edildi.
“HATAY ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE’YE KATILDI”
Haberde, Lozan Antlaşması uyarınca Hatay’ın Fransız kontrolündeki Suriye’ye ait olduğu ancak İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde “aniden” yapılan referandumla Türkiye’ye katıldığı belirtildi. Suriye’nin 1945 yılında bağımsız olduğu ardından Hatay’ın Türkiye’ye ait olduğunu tanımadığı ifade edildi.
Sputnik International, Suriye basınında yer alan Hatay’ın Türkiye’ye “şüpheli bir şekilde” katıldığına dair sözlerine haberinde yer verirken, Fransa’nın “ani bir şekilde” referandum kararı alarak Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasının arkasında yaklaşan Hitler tehlikesi olduğu ileri sürüldü.
“ÇATIŞMALARIN SEBEBİ HATAY”
Haberde, Fransızların yaklaşan Hitler tehlikesi nedeniyle Ortadoğu ve Avrupa’da dost edinmek istediği, Türkiye ile dostluğunu Hatay’ı kullanarak sağladığı ifade edildi. Sputnik International, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasının Lozan’a aykırı olduğunu bu sebeple Hatay’da referandum yapıldığını dile getirdi.
Haberde, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmadan önce Türk, Arap, Ermeni ve Yunanlıların karışımından oluştuğunu, fakat Türkiye’ye bağlandıktan sonra sistematik bir şekilde Türklerin çoğunlukta olmaya başladığına dair iddiaların ortaya çıktığı belirtildi.
Sputnik International, Türkiye Suriye çatışmasının arkasında Hatay’ın olduğunu dile getirdi. Sputnik International’ın bu haberine çok sayıda kullanıcı ise tepki gösterdi.
https://odatv.com/hataya-calinti-bolge-dediler-29022038.html
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