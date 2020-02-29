Rus ajansından kriz çıkaracak haber: Hatay’a “Çalıntı bölge” dediler

Rus ajansı Sputnik International, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim şahsi meselem” dediği Hatay için “çalıntı bölge” diye bahsetti.

Söz konusu haber, “’Çalıntı bölge’ 80 yıl önce Suriye sınırında olan bölge Fransa tarafından Türkiye’ye neden verildi” başlığıyla verilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile doğrudan bir kavga verdiği belirtildi.

Haberde, “kavganın” Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği, bu bölgenin de Hatay’ın hemen yakınında olduğu belirtildi. Sputnik International, “kavganın” 1939’da referandumla Türkiye’ye katılan Hatay’ın sınırında gerçekleştiği, bölgedeki çatışmalardan dolayı yeni bir mülteci akınının Hatay’a dayandığı ifade edildi.

“HATAY ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE’YE KATILDI”

Haberde, Lozan Antlaşması uyarınca Hatay’ın Fransız kontrolündeki Suriye’ye ait olduğu ancak İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde “aniden” yapılan referandumla Türkiye’ye katıldığı belirtildi. Suriye’nin 1945 yılında bağımsız olduğu ardından Hatay’ın Türkiye’ye ait olduğunu tanımadığı ifade edildi.