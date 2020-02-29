‘Hocalı’ya adalet istiyoruz’

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şube Başkanı Abdurrahman Uzun, 28 yıl önce gerçekleştirilen Hocalı katliamına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

Uzun açıklamasında şunları kaydetti:

26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği Hocalı soykırımının üzerinden 28 yıl geçti.

Bu katliamda, 487 kişi ağır yaralandı, 1275 kişi kaçırıldı, kaybolan 150 kişiden o günden sonra hiçbir haber alınamadı.

Ermeni askerlerinin kadın ve çocuk fark etmeksizin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat’tın ilk ışıklarıyla birlikte insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi, insanların derilerinin soyulması, hamile kadınların süngülenmesi ve cesetlerin tanınmaz hale getirilmesi gibi vahşice eylemler ile o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları, tarihe kanlı harflerle yazıldı.

Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı, eski Cumhurbaşkanı SerjSarkisyan’ın İngiliz gazeteci Thomas de Waal’a verdiği bir röportajda, “Hocalı’dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık.” şeklindeki sözleri, Ermeni yönetiminin katliamı bilinçli şekilde gerçekleştirdiğinin itirafıydı.

Azerbaycan, Hocalı’da yaşananları, 1949 Cenevre Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ihlali olarak görüyor ve uluslararası kamuoyundan suçluların cezalandırılması talep ediyor. MÜSİAD olarak bizler de Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ikrar ediyor ve katliamı yapan zalimlerin bir an önce hukuk karşısında hesap vermesini talep ediyoruz.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/hocaliya-adalet-istiyoruz-1095212.html

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