Karabağ Ombudsmanı: “Sumgayıt Katliamı, Azerbaycan’da Ermeni Soykırımı’nın sahnelerinden biri”

Artsakh (Dağlık Karabağ) Ombudsmanı Artak Beglaryan, 27 Şubat tarihinde Askeran’da Sumgayıt Katliamı’nın 32. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anı etkinliğine katıldı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Beglaryan, Sumgayıt Katliamı’nın, Azerbaycan’da yaşayan Ermenilere uygulanan soykırımın sadece sahnelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Artsakh Ombudsmanı, “Sumgayıt Ermenileri, acımasız katliamlara maruz kaldı, ve bu, Azerbaycan hükümeti tarafından Artsakh hareketine verilen bir cevaptı. Sumgayıt’ın ardından kitle katliamlar, Azerbaycan’ın diğer yerleşim yerlerinde ve Artsakh’ta devam etti. Birkaç yılda yüzbinlerce Ermeniler, sadece etnik aidiyetlerinden dolayı evlerini terk etti ve çeşitli zülümlere maruz kaldı.

Bugüne dek uluslararası camia tarafından bu konuda uygun bir siyasi ve hukuki değerlendirme yapılmadı, Artsakh Cumhuriyeti ise, Azerbaycan’da Ermenilerin maruz kaldığı soykırımın tazmini ve organizatörlerinin cezalandırılması konusundaki taahhütleri yönünde çalışmaya devam ediyor.

Hepimiz anlıyoruz ki bölgede aynı tehlike güncel olmaya devam ediyor, bunun en net kanıtı da, Azerbaycan Devleti tarafından yürütülen Ermeni karşıtı politikasıdır. Bu tür yeni suçların önlenmesinin tek garantisi, güçlü bir Ermenistan Devleti ve Silahlı Kuvvetleridir” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/28/Azerbaycan-Sumgayıt-Soykırımı/177240

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