Ermenistan’ın Rusya Büyükelçisi, Sumgayıt Katliamı hakkında yalan haberden dolayı Başsavcılığa başvurdu

Ermenistan’ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toğanyan, Rusya merkezli “Nezavisimaya Gazeta” gazetesinde yayınlanan ve Sumgayıt Katliamını konu alan makale ile ilgili Rusya Başsavcılığına başvurdu.

Lev Askerov’un imzasıyla yayınlanan makalede, Sumgayıt Katliamı’nın, Ermeni militanlar eğiten Bakü ve Stepanakert’teki Hristiyan dini adamlarının kışkırtmasının sonucu olduğu iddia edildi.

“Govorit Moskva” (Moskova Konuşuyor) radyosuna konuşan Toğanyan, makalede ileri sürülen iddialar için gazeteden tekzip talep etmediğini, ancak etnik nefret, yabancı düşmanlığı ve dinsel tahammülsüzlük kışkırtmak suçundan soruşturma başlatılması talebiyle Başsavcılığa başvurduğunu bildirdi.

Büyükelçi, “Nezavisimaya Gazeta”da yayınlanan makaleyi kirli ve kabul edilemez buluyoruz ve hukuken cezalandırılması gerektiği görüşündeyiz” yorumunu yaptı.

Toğanyan, Rusya’daki Ermeni kuruluşlarının da Başsavcılığa ve Roskomnadzor’a (Haberleşme, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Araçlarının Denetimi Federal Hizmeti) başvurduğunu ve “Nezavisimaya Gazeta” ile ilgili araştırma yapılmasının talep ettiğini de aktardı.

“Nezavisimaya Gazeta”nın makalesine sosyal medya üzerinden değinen “Govorit Moskva” radyosunun Genel Yayın Yönetmeni Roman Babayan ise, “İlkesizlik, aşağılık ve satılmışlık. Başka kelimeler bulmak zor. Sovyetler dönemi Azerbaycan’da Ermeni katliamının butün bu vahşetini yaşamış olan biri olarak ben, şunu diyebilirim: para karşılığına bu tür şeyler yayınlayabiliyorsanız eğer, demek alçak herifsiniz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/28/Ermenistan-Büyükelçisi-Sumgayıt-Katliamı-Rusya-Başsavcılığı/177286

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