Ermenistan Başbakanı Sumgayıt kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

Yerevan’ın Tsitsernakaberd tepesinde bulunan Ermeni Soykırımı anıtının ‘Sonmeyen ateşin’ önünde 28 Şubat tarihinde yine çiçekler bırakıldı, yine saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sefer 26-29 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde başlayan Ermenilere yönelik akılalmaz katliamlarının kurbanları anısına çiçekler bırakıldı Ermeni Soykırımı anıtnda.

Ermenistan üst düzey yöneticileri Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve Tüm Ermeniler Katolikosu II.Garegin’in önderliğinde anıtını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundular.

1988 yılında Azerbaycan yaptığı bu vahşi katliamla Dağlık Karabağ Ermeni halkını korkutmaya ve haklı mücadelesinden vazgeçirmeye çalışıyordu. Bu zalim ve vicdansız katliam tüm dünya kamuoyunu sarstı.

26 Şubat’ta Azerbaycan Hükümetinin desteğiyle Sumgayıt Merkez Meydanında Ermeni karşıtı gösteriler başladı. Ermeni katliamları detaylı bir şekilde organize edilidi ve hayata geçirildi. Demir sopalarıyla, baltalarla, ve farklı işkence alatleriyle Azerbaycanlılar Ermenilerin evlerine girip katlediyorlardı onları. Öldürdükten sonra barbarlıkta sınır tanımayan katiller cesetlerin üzerine benzin döküp yakıyorlardı.

Sumgayıt’ta yaşayan Ermenilerin bir kısmı bu trajik olaylardan sonra Ermenistan’a kaçtı.

2019 yılında Ermenistan Hükümeti’nde 112 Sumgayıtlı Ermeni ailesine destek olarak bütçeden 1.5 miliyar dıram ayırmaya karar alındı.

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