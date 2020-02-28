Dünyaca meşhur Ermeni ressamın ‘İstanbul’un köpekleri’ eserinin restorasyonu yapıldı

Dünyaca meşhur Ermeni ressam Martiros Saryan’ın doğumunun 140’ıncı yıldönümü münasebetiyle onun “Konstantinopolis köpekleri” (İstanbul’un köpekleri) adlı eserinin restorasyonu yapıldı.

28 Şubat ve büyük dehanın doğum günü olan 29 Şubat tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Saryan’ın 140’ıncı yıldönümü münasebetiyle başka etkinlikler de düzenlenecek.

Martiros Saryan Ev Müzesinin müdürü Ruzan Saryan 28 Şubat saat 12:00’da Saryan’ın heykelinin önünde çiçek bırakacaklarını, daha sonra onun Komitas Panteonunda bulunan mezarını ziyaret edeceklerini ve ardından Avetik İsahakyan Halk kütüphanesinde ‘Saryan hakkında anılar’ kitabının tanıtımı yapacaklarını duyurdu.

“Konstantinopolis köpekleri” (İstanbul’un köpekleri) adlı eser büyük ressam daya hayattayken sudan zarar görmüştü. Bu Martiros Saryan’ın İstanbul’da iki aylığına yaşadığı dönemden kalma tek eseridir. Tam 110 sene önce 1910 yılının Şubat ayının sonlarıda Ermeni büyük ressam Doğu’nun tabiyatı ve insanların hayat tarzını incelemek için İstanbul’a gitmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/28/Ermeni-Saryan-İstanbul-köpekleri/177256

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