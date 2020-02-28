Covid-19’un ibadetlere etkisi: Koronavirüs endişesinin tırmandığı İran’da cuma namazı kılınmayacak

Koronavirüs vakalarının katlanarak arttığı İran’da yarınki cuma namazının camilerde kılınmayacağı duyuruldu. Ülkenin yarı resmi basın ajanslarının aktardığı habere göre başkent Tahran ve diğer kentlerde cuma namazı kılınmayacak.

Karar, İran’da görülen vakaların kısa sürede 100’den 245’e çıkmasıyla geldi. Virüsün Orta Doğu’daki merkezi haline gelen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26’ya ulaştı.

Covid-19 hastalığına yakalananlar arasında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar’ın da bulunduğu açıklandı. Daha önce İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile hasta olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüsün dini ibadetler üzerinde etkisi

Diğer yandan Suudi Arabistan, umre ziyareti için ülkeye gelişlerin askıya alındığını duyurdu. Müslümanlar için önem taşıyan üç ayların da başlamasından sonra alınan karar, milyonlarca kişinin umre planlarını etkileyecek.

Güney Kore’de ise virüsün görüldüğü kişilerin büyük bir kısmının aynı kilise cemaatinden olduğu tespit edilmişti. Shincheonji Kilisesi, ülke genelinde 212 bini bulan cemaat üyelerinin listesini sağlık incelemeleri yürüten yetkililere iletti.

Avrupa’da en fazla vakanın tespit edildiği İtalya’nın kuzeyinde de kiliseler ziyarete kapatılarak ayinler iptal edildi. Ancak Papa, paskalyadan önceki 40 günlük perhiz döneminin başlangıcı için çarşamba günü düzenlenen ayini iptal etmeyerek kutlamaya katıldı. Fakat daha sonra yapılan bir açıklamada, ruhani liderin hafif bir rahatsızlıktan dolayı perşembe günkü seremonilerde yer almayacağı duyuruldu.

Virüsün çıkış kaynağı olan Çin’de ise tapınaklar, kiliseler ve camiler 29 Ocak tarihinden beri kapalı.

Euronews

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