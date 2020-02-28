28 ŞUBAT -ERMENİLER VE HOCALI

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Dursun Seyis

Bugün Merhum Erbakan hocanın ölümünün 9.yılı. Merhuma bir kez daha rahmet diliyorum.

Yine bugün Türkiye bir büyük sıkıntı, bir büyük darbe daha gördü.

28 Şubat.

Bu millete böylesi günleri bir daha Yüce Allah’ım göstermesin. Bunun hesabı ne kadar soruldu buda sizin takdirinize…

Peki, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile birlikte Erbakan Hoca’ya niye darbe yaptılar, hiç düşündünüz mü ?

1996 yılı sonuna kadar 20 milyar dolar olması gereken bütçe açığı 15 milyar dolara, 45 milyar dolar olması gereken iç borç ise 22 milyar dolara düşürüldü.

Bağ- Kur ve emeklilerin maaşları yüzde 300 artırıldı. Asgari ücrete yüzde yüz artış sağlandı.

Emeklilerin maaşlarında enflasyon üstünde yüzde 51 reel artış görüldü.

Hırsızların hortumları kesildi: Paralar oluşturulan devlet havuzuna aktarıldı. İşte böylesi bir adam a devleti yönetemiyorsun diye 28 Şubatta darbe yapıldı. Başbakanlıktan indirildi. Yanında olanlar ise kaçtılar. Erbakan yalnız bırakıldı. Kaçanlara bu gün ne deniyor ? Onu da siz bulun.

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Esas itibariyle bu yazımı dünkü sütunumda yazmam gerekiyordu.

Ancak gündem yoğunluğu ve Regaip Gecesi nedeniyle bugüne ertelemek zorunda kaldım. Ermeniler bilindiği gibi, daha önce Sovyetler Birliği içinde yer alan bir milletti. “Asıl azmaz, bal kokmaz”diye sözümüzü hepimiz biliriz..

İşte Rusya,

İşte Ermenistan,

İşte Suriye,

Fazla söze hacet var mı ?

Hocalı katliamı 1992 yılında yapıldı ve insanlık tarihinin kara lekesidir.

Hocalı Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunan Ermeniler, 1991’in son günlerinde 7 bin Azerbaycanlının yaşadığı Hocalı’yı abluka altına aldı.

Aylar süren saldırılarını yoğunlaştıran Ermeniler, bölgenin tek hava alanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı’yı ele geçirmek için 1992 nin Şubat gecesi üç koldan saldırdı. Hocalı katliamında savunmasız durumdaki 106 sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti,. Katliamdan 76’sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu.

Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı. Bunların 150 sinde bu güne kadar haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi. 25 çocuk her iki ebeveyni, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birisi kaybetti.

Ondan sonra şerefsiz Ermeniler soy kırımından bahseder. Avrupa’nın bir kısım sözde insan hakları savunucuları da bunları kabul eder.Yuhhh olsun.

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Din gibi temiz bir duygu,

Politika gibi kirli oyunlara alet edilemez.

Din ait olduğu yerde ,temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır. ATATÜRK

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Ya Rabbi…

İman ile özümüzü,

Edep ile yüzümüzü,

Haya ile sözümüzü,

Kur’an ile ömrümüzü,

Kelime-i şahadet ile son sözümüzü söylemeyi nasip eyle.

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Yukarıdaki söz Hz. Mevlana’nın kapısının girişindedir.

Burada Hz.

Hz. Mevlana’nın Dergahının giriş kapısındaki yazı



“Edeple gelen lütufla gider”…. demektedir.

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Önceki gün riya olmasın, öğle namazını Kupa Camiinde kıldım.

Namaz sonrası yanımdaki bir yaşlı ve sakallı kimse şöyle dua ettiğini duydum.

Yarabbi…

Dağıldık, bizi topla,

Şaşırdık bizi doğrult,

Ayrıldık, bizi birleştir,

Kirlendik bizi temizle,

Unuttuk bizi kendimize getir diye dua ediyordu.

Ben ve yanımda olan diğer kimselerde AMİN dediler.

Bilmem siz ne dersiniz.

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Geçtiğimiz gün Cemre suya da düştü. Cemre bütün sıkıntılarımızı, sular, seller gibi götürür inşallah.

Kaynak: 28 ŞUBAT -ERMENİLER VE HOCALI – Dursun Seyis

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