Türkolog: Orta Doğu’da şimdi yaşanan olaylar Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu bölgelerde ortaya çıkan durumu hatırlatır – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Türkolog Ruben Safrastyan’ın yaptığı açıklamaya göre Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, şu an pek gergin ve bu gerginlik gittikçe artıyor. Tert.am haber portalı muhabirine konuşan Safrastyan: “Yasal haklarını kullanan Suriye güçleri, topraklarını aşırı terör gruplarından temizlemeye çalışırken Türkiye, bu grupları destekliyor. Suriye güçleri de Rusya’nın desteğini görüyor. Türkler de bu topraklarda silahlı kuvvetlerini tutma hakları olduğunu iddia ediyor” diye belirtti.

Türkologa göre bugün Rusya ve Türkiye arasında yaşanan gerginlik epey ciddidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakü’ye yaptığı ziyareti ve orada bulunduğu açıklamaları da bu gerginlik kapsamında ele almamız gerekir.

Safrastyan: “Erdoğan Güney Kafkasya’da Türkiye’nin de müttefikleri olduğunu ve bu müttefiğin Azerbaycan olduğunu Rusya’ya göstermeye çalışıyor. Ancak bana göre taraflar silahlı çatışmalardan kaçınırlar. Fakat Türkiye

İdlib bölgesini terketme zorunda kalır. Ama Türkiye sınırlara yakın olan bölgelerde Ruslarla birlikte nöbet noktaları kurma imkanını da talep eder” diye kaydetti.

Türkolog: “Gerek Güney Kafkasya, gerekse Orta Doğu’da yaşanan olayları dikkatle izlememiz gerekir. Zira bunlar birbirlerine bağlıdır. Türkiye Güney Kafkasya’yı ve Orta Doğu’yu hareketlerinin alanına dönüştürmeye çalışan bir devlettir. Ermenistan ise, Rusya’nın stratejik müttefiği olarak Rusya’nın etkisindeki alanda bulunuyor. Demek ki bu gelişmelerin bizimle de alakası var. Orta Doğu’da yaşanan bu olaylar, bizi Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu bölgelerde ortaya çıkan durumu hatırlatır. Bu jeopolitik gelişmeler yaşanırken büyük devletler yeni bir statüko yaratma ihtiyacı duyabilir. Bu ise, 1916 yılında imzalanan Sykes–Picot Anlaşması’na yada 1920’de aktedilen Sevres Antlaşması’na dönme anlamına gelir. An gelince eski defterler yeniden açılacak ve Sevres Anlaşması’na tekrar değinilecektir” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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