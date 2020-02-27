‘Türkiye’de Genç Kürt olmak’ araştırması: Yüzde 72’si ayrımcılığa uğruyor ​​​​​​​

Birkan BULUT

Ankara

Türkiye’nin belirli merkezlerindeki Kürt gençler arasında yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 13’ü çok sık, yüzde 29’u nadiren, yüzde 30’u ara sıra, yani toplamda yüzde 72’si kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını söylerken, sadece yüzde 28’i hiç ayrımcılığa uğramadığını belirtiyor. Hiç ayrımcılığa uğramadığını söyleyen gençlerin yüzde 53’ü AKP’li, yüzde 14’ü ise HDP’li. Kürt gençler için en büyük sorunu ise işsizlik.

Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma’nın “Türkiye’de Genç Kürt olmak” araştırması, Kürt gençlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yapısını mercek altına aldı. Ankara’da gazeteciler, akademisyenler, bazı büyükelçiliklerden temsilcilerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’nun katıldığı basın toplantısında araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin illerinde 17-30 yaş aralığında 100 kişiyle mülakat ve 1500 kişiyle yapılan anket sonucunda varılan bulgular, Kürt gençler arasında Kürt sorununun çözümü ve gelecek konusunda bir karamsarlığın olduğuna dikkat çekiyor.

Kürt gençler, anadilini konuşma konusunda kötü, orta, iyi seçenekleri arasında yüzde 54 ile Kurmanci’yi iyi bildiğini, yüzde 53 oranın Kurmançki’yi iyi bildiğini söylüyor. Kürtlerin en önemli sorunu sorulduğunda ise gençlerin yüzde 38’i anadil derken, yüzde 24’ü ayrımcılık, yüzde 12’i eğitim diyor.

Araştırmaya göre Kürt olduğu için ayrımcılığa uğrayan gençlerin yüzde 13’ü çok sık, yüzde 30’u ara sıra, yüzde 29’u nadiren, yüzde 28’i hiç yanıtını verdi. Hiç ayrımcılığa uğramadığını söyleyen gençlerin yüzde 53’ü AKP’li, yüzde 14’ü ise HDP’li. Kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyen gençler arasında AKP’ye oy verenler ise oldukça az. Kürt gençler özellikle iş bulma konusunda ayrımcılığa maruz kaldıklarını anlatıyorlar.

HAYALLER İŞ, KAYGILAR İŞSİZLİK

En büyük kaygılar sorulduğunda işsizlik yüzde 39 ile birinci sıradayken, yüzde 22 ile geçim sıkıntısı ve ekonomi, yüzde 8 siyasi kaygılar bulunuyor. Bunu yüzde 7 ile sağlık ile savaş yanıtları takip ediyor.

BU PAZAR SEÇİM OLSA…

Araştırmada “Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?” sorusuna ise yüzde 45 HDP, yüzde 18 AKP, yüzde 7 CHP yanıtı verildi.

Kararsızların verdiği yanıtlar ise yüzde 14.9, oy vermeyeceğini söyleyenler ise yüzde Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne olumsuz bakılırken, Ali Babacan tanınmıyor. Davutoğlu’na tepkinin özellikle eski Başbakanlık döneminde yaptıklarının etkili olduğu düşünülüyor.

Cumhurbaşkanının kim olmasını istedikleri konusunda Kürt gençlerin verdiği yanıtın başında son seçimlerde HDP’nin aday gösterdiği Selahattin Demirtaş yüzde 45 oranla yer alıyor. Onu yüzde 21 ile Erdoğan, yüzde 16 ile İmamoğlu takip ediyor.

ÇATIŞMASIZ SÜRECİ KİM BOZDU?

Çatışmasızlık sürecinin bozulmasında kimin kabahati olduğu sorulduğunda gençlerin yüzde 51’i AKP’yi, yüzde 19’u HDP’yi sorumlu tutuyor.

SOSYAL MEDYADA TAKMA İSİM

Günlük hayatta gençlerin uzun süreler ayırdığı sosyal medya konusunda, araştırmaya katılan Kürt gençlerin yüzde 43’ü, Türkiye genelinde gençlerin ise yüzde 29’u Twitter’ı kullandığını belirtiyor. Açılan hakaret soruşturmaları nedeniyle Twitter’da takma isimli hesap kullananların sayısı da az değil. Ancak araştırmada İnstagram kullanımı yüzde 80’nin üzerinde.

“Mensubu olduğunuz bir dini grup var mı?” sorusuna Kürt gençlerin yüzde 88,5’i “hayır” derken, yüzde 6,3’i “var”, yüzde 6,2’si “eskiden vardı, şimdi yok” yanıtını veriyor. Gençler 5 yıl öncesiyle kıyaslandığında artık daha az dindar olduğunu söylüyor. Din dersinin zorunlu olması gerektiğini gençlerin yüzde 30’u savunurken, yüzde 67’si “Kadınlar istediği zaman dışarı çıkabilir”, yüzde 58’i “cemevleri ibadethane olabilir”, yüzde 37’si “öğrenciler kızlı erkekli aynı evde kalabilir” diyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı veri ise “Kim olmasını istemezdiniz?” sorusu. Gençlere “Öğretmeniniz, sevgiliniz ve belediye başkanınız kim olsun istemezdiniz?” şeklinde soran araştırmacılar, sundukları seçenekler arasında yüzde 80 ila 89 arasında “tarikat mensubu, sofu” yanıtını aldı. İkinci sırada yüzde 77 ila yüzde 85 arasında “eşcinsel” yanıtını devamında sırasıyla Suriyeli, Arap, Ermeni, Türk, Rum yanıtını verdi.

Evrensel Gazetesi

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