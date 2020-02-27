Sumgayıt’ta Ermenilere uygulanan katliam Gürcistan’da anılacak

29 Şubat tarihinde Gürcistan’da Sumgayıt katliamı anılacak. “Aliq Media”nın haberine göre anma etkinlikleri, “Gürcistan Ermeni Toplumu” STK’nın inisiyatifi ile düzenlenecek.

“Facebook” sօsyal ağı üzerinden duyurulan etkinlik tanıtımına göre, anma programında üniversite öğrencilerinin katılımıyla Hocalı olaylarına dair inkar edilemez veriler, resimler ve belgeler de ele alınacak.

Hatırlanacağı üzere, 27-29 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde yüzbinlerce Ermeniler kitle katliamlara tabi tutuldu, kurtulanlar ise zorunlu göç yolunu tuttu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/27/Sumgayıt-Azerbaycan-Ermeni-Gürcistan/177217

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