Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, corona virüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa’nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edildi.

Vatikan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un hastalandığını duyurdu. Papa’nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.

Vatikan’dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis’in ‘hafif bir rahatsızlık’ geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-papa-hastalandi-tum-etkinlikler-iptal-edildi-41456986

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