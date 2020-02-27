Louvre Müzesi, Osmanlı dönemine ait sergiyi Bulgarların tepkisi üzerine iptal etti

Enis Günaydın

Dünyanın en fazla ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Louvre Müzesi, Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında olduğu döneme yönelik sergiyi tepkiler üzerine iptal etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan müze, 2020’nin ikinci yarısında “Bulgaristan’da Sanat ve Kültür (16-18. Yüzyıl)” isminde bir sergi düzenlemeye hazırlanıyordu. Ancak etkinlik, Bulgar milliyetçilerin ve Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin itirazı ile karşılaştı.

Bulgaristan’da koalisyonda yer alan milliyetçi VMRO partisi, “İslam’ın Hristiyanlık üzerine etkisini” öne çıkaracak serginin “alay ve hakaret edici” olduğunu savundu. Kilise de sergiye eklenmek için kendilerinden istenen 3 parça eseri Louvre’a ödünç vermeyeceklerini belirtti.

Bunun üzerine daha önce “Bulgaristan Ortodoks Kilisesi ve kamuoyunun tepkisi göz önünde bulundurulmalı” çağrısında bulunan Bulgaristan Kültür Bakanlığı, daha sonra serginin iptal edildiğini duyurdu.

İslam Sanatları bölümünde sergilenecekti

Serginin İslam Sanatları bölümünde yer alacak olması da Bulgarların tepkisini çeken noktalardan biri oldu. 2012’de müze içinde özel bir alanın açılmasıyla oluşan İslam Sanatları bölümü, içerisinde Türkiye ve Orta Doğu’dan çok sayıda tarihi eser barındırıyor.

Hükümete danışmanlık yapan Bulgar tarihçi Emanouil Moutafov, “Bulgaristan’da İslam’ın Hristiyanlık üzerine tesiri dolaylı, nadir ve kısıtlıdır” diyerek Louvre’da bunun üzerine bir serginin olmaması gerektiği dile getirdi.

Müze yetkilileri, euronews’in konu hakkındaki sorularına yanıt vermedi.

Louvre Müzesi, 2019 yılında 9,6 milyon kişi ile dünyanın en fazla ziyaretçi alan müzesi olmuştu.

https://tr.euronews.com/2020/02/27/louvre-muzesi-osmanl-donemine-ait-sergiyi-bulgarlar-in-tepkisi-uzerine-iptal-etti

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...