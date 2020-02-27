İspanya’da soykırım ile alay eden karnaval geçidi

İsrail’in açıklaması şöyle: “Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamı komik bir şeymiş gibi gösteren bu hareket, aynı zamanda Holokost kurbanlarının aziz hatırasına da saygısızlıktır. Avrupa ulusları el ele vererek antisemitizm ile savaşmalıdır.”

İspanya’da karnaval geçidinde Nazi üniformaları ve içinde cesetleri yakmaya yarayan fırınlar olan tren vagonu motifleri yer aldı. Karnavalda göstericilerin bazıları Nazi üniformaları giymiş dans ederken, bazıları da çizgili Nazi kampı mahkum elbiseleri içinde İsrail bayrakları sallıyordu. Göstericilerin arkasında giden arabada ise krematoryuma dönüştürülmüş bacaları olan bir tren vagonu maketi vardı.

http://salom.com.tr/haber-113750-Ispanyada_soykirim_ile_alay_eden_karnaval_gecidi.html

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