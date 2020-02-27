Ermeni uzman: Xocali.net sitesiyle biz 10 sene önce Azerbaycan propagandasına güçlü bir karşılık verdik

Xocali.net web sitesinin kurucularından Armine Adibekyan ‘Hocalı-28: Azerbaycan propagandasına nasıl karşılık verilebilir’ başlıklı panel sırasında yaptığı konuşmasında “On sene önce Xocali.net sitesiyle Azerbaycan tarafında ortaya atılan ve sözde soykırım tezini öne süren sahte bilgileri ve dezenformasyonu tespit ederek kamuoyuna sunduk” ifadelerine yer verdi.

Sitede video kayıtlar, resimler, arşiv belgeleri, tanıkların anlattıkları ve ölenelerin listesi yer alıyor.

Adibekyan bütün delilerin Ermeni tarafının lehine olduğunu vurguladı. Uzman Azerbaycann tarafından kanıt olarak yayınlanan fotoğrafların Hocalı’yla hiç bir alakası olmadığını ve tanıkların anlattıklarını da çarpıtıldığını belirtti.

“Azerbaycan propaganda makinası böyle fotoğraflar yayınlayı çok büyük bir hata yaptığını anladı. Şimdi artık o fotoğrafları kullanmıyorlar, artık nötr resimler seçmeye çalışıyor. Mesela, Azerbaycan bir tane fotoğrafı sözde Hocalı soykırımının sembolü olarak yaygın bir şekilde kullanıyordu, sonra anlaşıldı ki o fotoğrafın Hocalı ile hiç bir alakası yok ve Sırbistan’da katledilen Boşnaklar resmedilmiş o fotoğrafta ve olay 1999 yılında yaşanmış”,- dedi Adibekyan.

Ermeni Uzman, ayrıca, Hocalı olaylarla ilgili mahkemede ifade veren ve ifade verdikten sonra öldürülen Çingiz Mustafayev’i de hatırlattı.

Xocali.net web sitesinde Ermeni tarafının Azerbaycan’ın Hocalı iddialarıyla ilgili karşı delillerini bulubilirsiniz.

ERMENİ HABER AJANSI

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