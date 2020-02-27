Ermeni, Süryani ve Rum toplumlarından Avustralya’ya Soykırım çağrısı

Avustralya’daki Ermeni, Süryani ve Rum toplumları, bu halkların tabi tutulduğu Soykırımı tanıma çağrısını yapan bir ortak muhtıra imzaladı.

Avustralya Ermeni Davası Konseyi’nden edinen bilgiye göre Avustralya’ya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni, Süryani ve Rum halkalrının maruz kaldığı Soykırımı tanıma çağrısı yapıldı.

Muhtıranın imzalama töreninde 100’e yakın Avustralya’lı milletvekili, diplomat ve siyaset adamı hazır bulundu.

Anılan belgede, Ermeni, Süryani ve Rum halkların, Geliboludaki ANZAC (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) şehitlerinin mezarlarının, Türkiye tarafından koz olarak kullanılmaması ve Avustralya’nın, Türkiye Devletinin inkarcı politikasına ortak edilmemesi için mücadele verecekleri kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere, 20. yüzyılın ilk Soykırımı olarak bilinen Ermeni Soykırımı’na, Osmanlı İmparatorluğun’da yaşayan 1.5 milyon Ermeni kurban gitti. Hayatta kalmayı başarabilen yüzbinlerce mağdur da dünyanın hemen hemen tüm ülkelerine dağılmaya mecbur kaldı. Ermeni Soykırımı ile eşzamanlı olarak, 1913 – 1923 döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Rum ve Süryani halkları da aynı şekilde soykırımcı faaliyetlere tabi tutuldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/27/Ermeni-Süryani-Rum-Avustralya-Soykırım/177123

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