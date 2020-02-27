Efsanevi Ermeni istihbaratçı Gevorg Vardanyan hakkında Rusya’da kitap yayınlandı

Rusya’da efsanevi Ermeni istihbaratçı Gevorg Vardanyan hakkında “Abwehr’i sollayan istihbaratçı” adlı kitap yayınlandı. Rusya’da Sovyet dış istihbaratın 100’üncü yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinlikere bu kitabın yayılmasıyla start verildi.

Kitabın yazarı Rostov-na-Donu şehrinde yaşayan Khaçik Khutlubyan Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi Basın Merkezi Başkanı Sergey İvanov’dan kitap yazma önerisi aldığını açıkladı.

Khutlubyan’ın anlattıklarına göre Gevorg Vardanyan’ın dedesi İran’dan Rusya’ya geldi. Gevorg kendisi Rostov-na-Don şehrinde dünyaya geldi. Hayatın son yıllarında sık sık Rostov’a geliyordu. Yazar şahsen onu tanıyordu ve çok kibar, akıllı ve iletişime açık insan olduğunu ifade ediyor.

Gevorg Vardanyan 17 Şubat 1924 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğdu. 1940 yılından itibaren Tahran’da ve başka şehirlerde Faşist ajanların ortaya çıkarmak için görevlendirilen özel istihbarat grubunu yönetti.

Onun biyografisinde özellikle 1943 yılı özel önem taşıyor. Tahran’da yapılacak konferans sırasında 19 yaşındaki Ermeni istihbaratçı Stalin, Winston Churchill ve Franklin Roosevelt’in güvenliğini sağlamakla görevlendirildi. Gevorg Vardanyan ve onun iş arkadaşları Faşist Almanyasının bu üç lidere karşı planladığı suikast girişimini önledi.

30 sene sonra bu hikaye meşhur ‘Tahran-43’ film için konu oldu.

1951 yılında Gevorg Vardanyan Yerevan Devlet Üniversitesinin Yabancı diller fakültesinden mezun oldu. Daha sonra dünyanın farklı ülkelerinde birçok istihbarat operasyonları gerçekleştirdi.

Efsanevi Ermeni istihbaratçı 1992 yılına kadar hizmet vermeye devam etti ve kendi zengin tecrübesini yeni nesil istihbaratçılara iletti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/27/Ermeni-istihbaratçı-Gevorg-Vardanyan/177140

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