Azeri Öğrencilerden Kınama

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Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan öğrenciler tarafından, 25 Şubat 1992 tarihinde, ermeni çeteler tarafından yapılan Hocalı katliamı kınandı. Açıklama İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencisi Azerbaycan’lı Resul Uralov tarafından yapıldı. Ayrıca Kütüphane fuaye alanında Hocalı katliam fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan öğrenciler tarafından, 25 Şubat 1992 tarihinde, ermeni çeteler tarafından yapılan Hocalı katliamı kınandı. Açıklama İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencisi Azerbaycan’lı Resul Uralov tarafından yapıldı. Ayrıca Kütüphane fuaye alanında Hocalı katliam fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Rasul Uralov tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı. “1988’de başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı devam ediyordu. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisindeki Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşıyordu. Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat’ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azerbaycan resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünü vahşice katl ederek soykırıma tabi tutmuşlar. Soykırımda Sekiz aile tamamen yok edildi, 487 kişi sakat kaldı ve 1275 kişi esir alındı. Esir alınanlardan 68’i kadın ve 28’i çocuk toplam 150 kişinin yaşayıp yaşamadığı belli değildir. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür.

DÜNYA KATLİAMA SESSİZ KALDI

Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu katliama uluslararası kuruluşlar gereken özeni göstermemişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi genel olarak 1993 yılı Nisan Kasım aylarında 822, 853, 874, 884 sayılı kararları kabul etmiştir. Bu kararlarla Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından işgal edildiği belirtilmiştir. İşgalin sona erdirilmesi için bugüne kadar bir çaba gösterilememiştir. Hocalı soykırımına katılmış Ermenilerin ve onların yardımcıları yaptıkları insan haklarına ve uluslararası hukuki antlaşmalara – Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi’ne – karşı olarak işlenmiş bir soykırımdır Hocalıda hayatını kaybedenler başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

http://www.malatyasonsoz.com.tr/azeri-ogrencilerden-kinama-h283519.html

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