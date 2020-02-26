Tuna Ezelden Türk Diyarıdır

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un önceki günlerde Batı Trakya ziyaretinde, bölgede ki Türkleri kastederek söylemiş olduğu ‘’Müslüman Yunan Azınlık ‘’ ifadesine dikkat çekmek istiyorum.

Yüzyıllardır Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde yaşayan Türkler için özellikle Müslüman Yunan azınlık ifadesini kullanıyor Pavlopulos…

Cumhurbaşkanlığı görev süresinin bitmesine kısa bir zaman kala;

-Tarihi gerçekleri çarptırmak gayretinde…

-Yunanistan’da ki Türk varlığını inkar etme amacında…

-Bölgede ki Türklerin tehdit olarak görülmesinin devam edilmesi arzusunda…

-Dünya kamuoyunu, Yunanistan’da ki Müslüman azınlık tabirine alıştırma algısı peşinde.

Kısacası, ülkesinde Türklük olgusundan oldukça rahatsız.

Aynı konuşma içerisinde ise İstanbul’da ki Rum azınlığından “Yunan Azınlık”olarak bahsediyor.

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1989 yılında Bulgaristan, ülkesinde ki Türkleri zorunlu göçe sürüklemiş ve Todor Jivkov; Bulgar Müslümanlar istedikleri yere gidebilir diyerek göç sürecini başlatmıştı. Todor Jivkov’da Bulgaristan’da ki Türklerden, Bulgar Müslümanlar diye bahsetmişti.

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Balkanlar’da ve Batı Trakya’da Türklük işte bu kadar önemli… Kimse tahammül edemiyor bu kelimeye.

Yunanistan ve Bulgaristan bizleri Müslüman azınlık diye tanımlarken, Türklük bilincinin yıllar içerisinde kaybolmasını arzularken, bizler de bu gözle bakmamalıyız bu bölgelere.

Batı Trakya’ya, Balkanlara, Hristiyan ve Türk olan Gagavuzya’ya bakışımızı sadece din üzerinden kuvvetli hale getirmemeliyiz.

Mustafa Kemal’in ‘’Hakikat Nerede?’’ şiirinde dediği gibi;

‘’Gafil, hangi üç asır, hangi on asır,

Tuna ezelden Türk diyarıdır.’’

İşte, bakış açımız tam da bu olmalı!

***Dün Bulgaristan hapishanelerinde şehit edilişin yıldönümü olan,

‘’Adım Ömer vermem, dinim İslam Vermem.’’ Diyen, Ömer Efendioğlu’na selam olsun.

https://www.bursa.com/makale/tuna-ezelden-turk-diyaridir-6358/

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