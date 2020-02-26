Thomas de Waal: “Ermenistan-Azerbaycan tarihi ateşkes zamanıdır”

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı araştırmacısı Thomas de Waal son makalesinde Münih’te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kamuoyu önünde yaptıkları tartşmasına değindi.

“Ermenistan-Azerbaycan tarihi ateşkes zamanıdır” başlıklı makalede Thomas de Waal iki ülke liderlerinin komplo teorileri ve geçmişin çarpıtılan hipotezleri ortaya çıkarıp Dağlık Karabağ’ın çözülmeyen anlaşmazlığını sadece uzattıklarını ifade etti.

Waal’a göre Paşinyan ve Aliyev bazı noktalarda yapıcı olmaya çalıştı, fakat onların genel duruşu yaklaşık 30 yıl devam eden Karabağ anlaşmazlığının o iki adamdan çok daha büyük olduğunu gösterdi.

Araştırmacı Münih’te Paşinyan’ın ve Aliyev’in birbirlerine yönelik net mesajların olmadığını ve söylediklerinin sadece kendi halklarının yaşadığı tarihsel acıların ve komplo teorilerin bir yansıtması olduğunu vurguladı.

Britanlyalı araştırmacısına göre bir sonraki uluslararası forumda böyle bir görüşme organize etmeden önce örganizatörler ‘kötü tarihle zehirlenmesini’ önlemek için Ermenistan ve Azerbaycan devlet liderlerine tarihi meseleler hakkında bir ‘ateşkes’ anlaşması imzalatmalı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/26/Thomas-de-Waal-Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ/177024

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...