Özgen Acar’ın ‘Gülen ve Yahudilik’ yazısına tepki yağdı: Irkçılık

Cumhuriyet yazarı Özgen Acar’ın Fethullah Gülen’in arkasında Yahudilerin olduğunu ileri süren yazısı tepki çekti. Pek çok yazarla birlikte Özgen Acar’ın yazısının da okunması için Twitter’dan paylaşım yapan gazetenin bir diğer yazarı Emre Kongar gelen tepkiler üzerine Özgen Acar’ın ismini listeden çıkarttı ve yazının içeriği gözünden kaçtığı için okurlardan özür diledi.

DUVAR – Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Özgen Acar, 25 Şubat’ta ‘Gülen ve Yahudilik’ başlığıyla bir köşe yazısı yazdı. Fethullah Gülen’in annesinin Yahudi olduğunu ileri süren, Gülen’in arkasındaki gücün Yahudiler olduğunu iddia ederek komplo teorileri dile getiren Özgen Acar’ın yazısı sosyal medyada tepki çekti.

Yahudilere yönelik nefret dili kullanılan yazıyı gazetenin bir diğer yazarı Emre Kongar da “Okuyun, bazı köşe yazarları harika yazılar yazmış” şeklinde bir tweet atarak paylaştı. Emre Kongar okurlardan gelen tepkiler üzerine paylaşımını yeniden düzenleyip yazar listesinden Özgen Acar’ın adını çıkardı ve “Bir kişinin kimlik ve köken üzerinden eleştirilmesini kabul etmem olanaklı değil elbette!” diyerek özür diledi.

Cumhuriyet Gazetesi de Özgen Acar’ın yazısını paylaştığı twitini sildi. Okuyucular yazının içeriğinin suç oluşturduğunu belirterek yayından da kaldırılmasını istedi. yazıya gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Araştırmacı yazar Alin Ozinian: Kaldırın şu yazıyı, ardından da özür dileyin.

Agos gazetesi yazarlarından Ohannes Kılıçdağı: Gülen Ermeniydi hani? Şimdi de Yahudi olmuş. Milliyetçiliğin dindar versiyonu da laikçi versiyonu da salaklaştırır diyorum, inanmıyorsunuz.

Yönetmen ve senarist Murad Çobanoğlu: Kötüyü hemen karşıya gönder kurtul! @cumhuriyetgzt’nden Özgen Acar, devletin resmi imamı olan Fethullah’ın annesinin “Yahudi” olduğu masalını anlatmış. Hadi tut ki dediğin her şey doğru! Kötü Müslüman tüm Müslümanları bağlamıyor da kötü bir Yahudi niye tüm Yahudileri bağlıyor?!

Gazeteci Bülent Mumay: Bu yazıyı yazmak da, Cumhuriyet’te yayınlamak da ırkçılığa hizmet eder. Nefret söyleminin yükseldiği bir ülkede hele…

Yazar Nurcan Baysal: Irkçılık ve antisemitizm hız kesmiyor! @cumhuriyetgzt yazıyı kaldırmanızı istiyoruz ve Yahudi halkından özür dilemenizi bekliyoruz. (HABER MERKEZİ)

Cumhuriyet’e yeni katılan yazarlar için sevindiğim gün, aynı gazetede yayınlanan yazıya bakın! Emre Kongar da övüyor bi de bu yazıyı! https://t.co/jzstOsFQQS https://t.co/zOyz0JIcGO — Karel Valansi (@karelvalansi) February 25, 2020

Kötüyü hemen karşıya gönder kurtul! @cumhuriyetgzt’nden Özgen Acar, devletin resmi imamı olan Fethullah’ın annesinin “Yahudi” olduğu masalını anlatmış. Hadi tut ki dediğin her şey doğru! Kötü Müslüman tüm Müslümanları bağlamıyor da kötü bir Yahudi niye tüm Yahudileri bağlıyor?! pic.twitter.com/gwDPjMbfrY — Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) February 25, 2020

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/26/ozgen-acarin-gulen-ve-yahudilik-yazisina-tepki-yagdi-irkcilik/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...