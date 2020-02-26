Mkhitaryan’ın golle sonuçlanan pası İtalya’da animasyona dönüştürdüler (video)

Sputnik Armenia’nın aktardığı bilgilere göre Roma-Lece karşılaşmasından sonra internet ortamında Ermenistan Milli takımı ve Roma oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın golle sonuçlanan pası üzerinde hazırlanan animasyon filmi dolaşıyor.

İtalya Serie A Ligi’nin 25’inci turunda Roma Lece’yi 4:0 skorluk yenilgiye uğrattı. Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan maçta bir gole imza attı ve onun verdiği bir pası da Türkiye Milli takımı ve Roma oyuncusu Türk fotbolcu Cengiz Ünder gole çevirdi.

İşte Ermeni futbolcunun pası verdiği ve Türk futbolcunun golü attığı o an animasyona dönüştürüldü.

Bu maçtan sonra yapılan oylama sonucuyla Mkhitaryan maçın en iyi oyucusu olarak seçildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/26/Mkhitaryan-Roma-Cengiz-Ünder/177058

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