Karabağ’daki Amaras Manastırı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Martuni iline bağlı Sos köyü yakınında bulunan Ermeni Amaras Manastırı’nda tadilat çalışmaları devam ediyor.

“Luys” kültür, bilim ve eğitim vakfının inisiyatifi ve finansmanı ile 2019’da başlatılan restorasyon çalışmaları, Artsakh Cumhuriyeti’nin Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Artsakh Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı Turizm Dairesi Başkanı Artak Grigoryan, şu anda restorasyonun ilk aşamada bulunduğunu aktardı. Birinci aşamada manastır alanında bulunan at ağılının, iki kulelerin ve manastır girişinin restore edileceğini bildiren Grigoryan, ikinci aşamada ise kilisenin ek binalarının ve manastırı çevreleyen duvarın onarılacağını kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/26/Karabağ-Amaras-Ermeni-Manastırı/177076

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