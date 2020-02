‘İdlib’de Geri Adım Atmayacağız Şehadet Payelerin En Büyüğü’

Bugün AKP’nin TBMM Grubu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,7 milyon Suriyeli’yi misafir eden Türkiye’nin, İdlib’in Suriye Ordusu’nun eline geçmesi halinde asgari 1 milyon kişi civarındaki yeni göç dalgasını sessiz sedasız kabullenemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Rusya insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Gereği neyse, gözetleme gözlem kulelerimizi bir defa kuşatmalardan bu ay sonuna kadar kurtarmanın bir defa planlaması içindeyiz. Rejimin kendi halkını yok etmenin, bölgeyi mezhepçi fanatiklerin eline bırakmanın hesabını yaptığı inkar edilemez bir gerçektir. İdlib’deki askeri varlığımızı hem gözlem ve kontrol noktalarındaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak hem de halkı Esed rejimin zulmüne korumak için güçlendirdik, güçlendiriyoruz. En büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakın zamanda da buna bir hal çaresi bulacağız’’ dedi. “Sayılmayız parmakla tükenmeyiz kırmakla” Türkiye’nin bölgede misafir değil ev sahibi olduğunu söyleyerek, Rusya’ya da bir göndermede bulunan Cumhurbaşkanı, 70’li yıllarda sol kesimin dinlediği ozan Ruhi Su’nun meşhur ettiği Bektaşi ‘Zahit Bizi Tan Eyleme’ nefesinde yer alan “Sayılmayız parmakla tükenmeyiz kırmakla” dizeleriyle kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, ‘‘Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere şunu hatırlatmak isteriz. Bu coğrafya, kendine çok güvenenleri bir anafor gibi savurup yutmuştur. Bilinmeli ki biz bu coğrafyanın misafiri değil, ev sahibiyiz. İdlib’de en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Türkiye olarak bu konuda kararlıyız, her türlü fedakarlığı göze alıyoruz. Şair, ‘Sayılmayız parmakla tükenmeyiz kırmakla’ diyor ya. Bu millet böyle bir millettir. Şehadet bizim için bir son değil, payelerin en büyüğüdür. Savaşta, tank, top, uçak bir yere kadar işe yarar, asıl mesele yürektir, inançtır, imandır’’ dedi. “Yarın kendi topraklarımızda bugünkünden on kat yüz kat büyük kayıplarla yürütmek zorunda kalacağız’’ Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere Libya ve tüm Doğu Akdeniz’de verdiği mücadelenin mecburiyet olduğunu savundu. Erdoğan, ‘‘Bugün Suriye’yle olan 911 kilometre sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda bugünkünden on kat yüz kat büyük kayıplarla yürütmek zorunda kalacağız. Suriye’nin ne topraklarında ne de petrolünde ne de başka bir değerinde gözümüz yoktur. Tek istediğimiz tarihi, kültürel olarak bağlı olduğumuz, kardeşimiz olarak gördüğümüz Suriyelilerin, ne zalim rejimin ne kukla terör örgütlerinin tasallutu altında kalmadan kendi topraklarında huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Milletimden ricam, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz meselelerine bu gözle bakmalarıdır. Sınırlarımız dışında biz macera aramıyoruz. Tam tersine sınırlarımızı güven altında tutmak için mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadeleyi tüm cephelerde zaferle neticelendireceğiz’’ dedi. Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘gayri milli, gayri yerli’ eleştirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine Suriye lideri Beşar Esat’la görüşme telkininde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, ‘‘Bana yaptığı teklife bak ya. Sen daha Esed’i görmediğin zaman biz onunla görüşüyorduk zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım, adam olmadığını gördük. Bay Kemal, bu noktada bize ahkam kesiyor. Sen siyasetin cahilisin bunları tanımıyorsun. Bunlar cibilliyet fukarası bunlar, hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi insanca muamele edebilecek durumda değiller ve bunu yapmadılar. Türkiye’nin ana muhalefetinin başındaki zat, bize Esed’le görüşmemizi tavsiye ediyor. Sen görüşüyorsun, adamları görüşüyorlar yeter ama bizim adımıza değil, kendi adına. Şu anda Apo’nun ortaklarıyla ortaklığı var. Ankara’dan İstanbul’a beraber yürüdüler. Bununla kalmadılar AP’de de beraber dirsek dirseğe oturdular. Oradan da ülkemize saldırdılar. Gayri millilik, gayri yerlilik temsilcisi bunlar’’ dedi. ‘‘Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz, ama asla mücadele azmini kıramazsınız’’ Erdoğan’ın CHP liderine dair sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Libya siyasetini eleştiren Kılıçdaroğlu’na bu konuda da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Libya’da ne işimiz var diyor. Gazi Mustafa Kemal’in Trablus’ta ne işi vardı? Bugün Libya’da Türk aşiretleri var. Ama sorun bilmez. İnanın CHP’nin şurada 15, 20 yıllık geçmişini bile bilmez bu adam. Tank üretmeyi teneke kutu üretmek sanan birisine ne desek boştur. Esasen bu zihniyet, ülkemize yabancı değil, biz bunları tanırız. Türk milleti Çanakkale’de yedi düvele karşı mücadele ederken de emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. O zaman da vardı. Galiçya’dan, Libya’ya kadar savaşırken birileri, manda savunuculuğu yapıyordu. İstiklal Harbimizde Yunan’a alkış tutanlar olduğunu biliyoruz. Bu anlayışın bayraktarlığını CHP’nin başındaki zat yapıyor. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz, yüreğini yaralayabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. O yüzden CHP’yi milletimize, başındaki zatı da işinin ehli hekimlere havale ediyorum. Elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişi var, o da Bay Kemal’dir” diye konuştu. ‘‘Belediyeleri teröristlere peşkeş çekerseniz bedelini ödersiniz’’ AKP Genel Başkanı aynı zamanda CHP’yi, HDP’yle ‘gizli ve kirli bir ittifak’ kurmakla suçladı. Erdoğan, ‘‘Mızrak artık çuvala sığmıyor. Elbette siyasette ittifaklar vardır, meşru olmayan bunu gizli yapmaktır. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı siyaset değil ihanettir. Böyle bir ittifakın, dünyanın neresine giderseniz gidin, demokrasilerde yeri yoktur. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı çıktı, artık ittifaklarını alenileştirme çağrısı yaptı. Terör örgütleriyle böyle gizli saklı yol yürürsen, çıkar bunun bedelini senden isterler. Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde, bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler görev yapmış olduğu biliniyor. Bundan rahatsız olan CHP’liler istifa ediyor. Diğer ittifak partisindeki sıkıntılar artıyor. Milletin CHP’li başkanlara hizmet etmesi için oy verdiği belediyeleri teröristlere peşkeş çekerseniz bunun bedelini siyaseten ve hukuken ödersiniz’’ dedi. VOA