HOCALI SOYKIRIMI ERMENİ VAHŞETİNİN ÖRNEĞİDİR

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Namiq Delidağlı

Bugün Ermeni askeri birliklerinin Rusya’nın 366-cı motoatıcı alayının yardımıyla 1992 Şubat 25-den 26-na keçen gece Hocalı’da işlediği faciadan 28 yıl geçiyor.

Hocalı soykırımını dünya tarihinde benzeri çok az olan Ermeni vandalizminin bir örneği olarak düşünülebilir. Bu trajedi kendi ağırlığına, vahşetine ve amansızlığına göre insanlığa karşı işlenmiş suçlar sırasında özel bir yere sahiptir. Hocalı faciası ermeni milliyetçilerinin yüzyıllar boyunca Türk ve Azerbaycan halklarına karşı yürüttüğü soykırımı ve etnik temizlik politikasının kanlı sayfasıdır.

Resmi olarak belirtilendi, Azerbaycan’ın tarihine kanlı harflerle yazılmış 1992 yılının 26 Şubat gecesinde ermeni ordusu henüz SSCB döneminde Hankendi şehrinde yerleşmiş, şahsi heyetinin büyük bir kısmı ermenilerden oluşan 366. motoatıçı alayın zırhlı tekniğinin ve herbçilerinin yardımıyla eski Hocalı şehrini yerle- yeksan etmişler. Öncelikle Hocalı toplardan ve diğer askeri teknik tarafından şiddetli ateşe tutularak darmadağım edilmiştir.Şehir topraklarında yangınlar başlanmıştır. Sonra yaya kuvvetler birkaç yönden şehre girmiş, sağ kalmış sakinlere vahşice divan tutulmuştur. Aynı gün kısa süre içinde ermeni silahlı kuvvetleri, şehrin 613 sivilini acımasızca ağır işkence yaparak imha etmiş, 421 kişiyi ağır yaralamışlar.

Kuşatmadan çıkmayı başarmış dinç sakinleri yollarda, ormanlarda pusu kuran ermeni askerleri özel acımasızca öldürmüşler.

insanların kafalarının derisini soymuş, çeşitli uzuvları kesmiş, bebeklerin gözlerini çıkarmış, hamile kadınların karınlarını yarmış, adamları diri diri toprağa gömmüş veya yakmış, cesetlerin bir kısmını mayınlamışlar.

Bu zaman 1275 kişi kayıp ve rehin alınmış, 10 bin nüfuslu şehir talan edilmiş, yapılar tahrip edilmiş ve yakılmıştır. 68 kadın ve 26 çocuk olmak üzere 150 kişinin kaderi hala bilinmiyor.

Facia sonucunda 1000 den fazla dinç sakin çeşitli derece kurşun yarası alarak sakatlandı. Öldürülenlerin 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlıydı. 487 kişi sakat edilmiştir. Sakat olanların 76’sı reşit olmayan kız ve erkek çocuklarıdır.

Bu askeri-siyasi cinayet sonucunda 8 aile tamamen yok edilmiş, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Şehit olanlardan 56 kişi özel gaddarlık ve acımasızca diri diri yakılmıştır.

Bugün her bir azerbaycanlının fikridi: Hocalı faciası sadece toprak, yurttaş kaybı değil. Bu henüz her birimizin alınmamış intikamımızdır. Ve biz işgal altındaki topraklarımızı sadece düşmandan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda intikamımızı alacağız!

Şunu da belirtelim ki, artık bir çok ülkede Hocalı soykırımı faciemiz gibi her yıl anılır ve bu katliamı yapan ermeni vahşileri lanetleniyor.

https://www.kapsamhaber.com/hocali-soykirimi-ermeni-vahsetinin-ornegidir-makale,2256.html

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