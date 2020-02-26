Hocalı katliamının hedefi bütün Türk dünyasıydı

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28 yıl önce bugün 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı Ermenilerce katledildi. Bu mezalimin unutulmaması adına İstanbul Üniversitesi’nde “Hocalı için konuşalım” ismiyle bir panel düzenlendi. Panelde Hocalı katliamını dünya gündemine taşımanın gerekliğine dikkat çekildi. ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı konuşmasında Türk dünyasının Hocalı Soykırımı’na daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtirken, “Ermenilerin 28 yıl önce Hocalı’da yaptıkları soykırımın hedefi yalnızca Azerbaycanlılar değil, tüm Türk dünyasıydı” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabası, 26 Şubat 1992’de Ermenilerin vahşetine tanıklık etti. Üzerinden tam 28 yıl geçen katliamın yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Üniversitesi’nde “Hocalı için konuşalım” isimli panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Agil ALesger, 28 yıl önce Hocalı’da Azerbaycanlılara karşı soykırım yapan Ermenilerin arkasında olan güçlerin, bugün aynı şekilde Türkiye`ye karşı yer aldıklarını söyledi:

Bölgedeki aktörlerin değil, maşaların değiştiğini görüyoruz. Dün maşa olarak Ermenileri kullananlar bugün PKK, IŞİD, Esed ve başka terörist güçleri maşa olarak öne çekiyorlar. Aynı zamanda dün Hocalı`da soykırım yapan Ermenilerin yanında olan Rus zihniyeti, bugün İdlib`de Türklere karşı olan güçlerin yanındadır.

“Hocalı katliamının hedefi bütün Türk dünyasıydı”

Tenzile Rüstemhanlı

Panelde konuşan ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Türk dünyasının Hocalı Soykırımı’na daha da hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Ermenilerin 28 yıl önce Hocalı`da yaptıkları soykırımın hedefinin yalnızca Azerbaycanlılar değil, tüm Türk dünyası olduğunu vurgulayan Rüstemhanlı, “Türk kanını taşıyan her kes Ermenilerin ve onların hamilerinin düşmanıdır. Onlar bizleri yok etmek için tüm güçleriyle çalışıyor, planlar hazırlıyorlar. Buna göre de Hocalı Soykırımı gibi Türklere karşı yapılan tüm planlara aynı tutumu sergilemeli ve onların karşısında birlikte durmalıyız. Böyle olmazsa eğer, Hocalı son faciamız olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Çeyrek asırlık acı: Hocalı KatliamıAzerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı Katliamı’nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.



“Hocalı Soykırımı’nı dünya gündemine taşımalı”

Panel’de söz alan Azerbaycan Kerkük Kültür ve İşbirliği Merkezi başkanı Melahat Gurbanova ise Hocalı Soykırımı`nın uluslararası alemde tanıtımının yapılması için gösterilen çabaların daha da arttırılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye`den başka dünya ülkelerinde Hocalı hakkında yeterli seviyede bilgilendirme yok. Son yıllar bu yöndeki çabalarımızı arttırıyoruz, fakat bu yeterli değil. Hocalı Soykırımı’nı dünya gündemine taşımalı ve bu faciayı yapanların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapmalıyız.

Panelde pek çok isim Hocalı Katliamı’nın unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Panel’de konuşma yapan bir diğer isim olan Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu, Hocalı Soykırımı’nın tüm insanlığa karşı işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek bu faciada eli olan herkesin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Sarıahmetoğlu şunları kaydetti:

“Hocalı Soykırımı, tüm Türk dünyasına ve insanlığa karşı yapılmış bir cinayettir. Yüzlerce masum insanın katledilmesi, binlerce insanın yaralanması ve kendi yurtlarından uzak düşmesi ile sonuçlanan bu cinayet cezasız kalamaz, kalmamalı.”

Panelin sonunda konuşmacılar gençlere sosyal medyada aktif olmaları, #HocalıyaAdalet, #HocalıiçinPaylaş, #JusticeforKhojaly, #ShareforKhojaly hashtaglarıyla twit atıb, yorum yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

https://www.yenisafak.com/gundem/hocali-katliaminin-hedefi-butun-turk-dunyasiydi-3527188

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