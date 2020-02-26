Hocalı Katliamı kurbanları Denizli’de anıldı

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26 Şubat 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı’nın 28. yıldönümünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Hocalı Soykırımı Anıtı’na çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı söylendi.

TARİHİMİZE LEKE SÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 26 Şubat 1992’de kardeş ülke Azerbaycan’da yaşanan acı olayı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca hoşgörülü politikalar izlediğini ve bunun ilelebet devam edeceğini aktaran Başkan Zolan, “Bugün birçok ülke bizim geçmişimize kara leke sürmeye çalışıyor. Biz asil bir milletiz. İnsanlık suçuyla yan yana gelmek bir yana, aklımızdan bile geçmemiştir. Gittiğimiz yerlerde insanların dinine ve diline karışmamışızdır. Bu duruşumuz ilelebet böyle devam edecek. Mazlumun yanında zalimin karşısında olacağız” dedi.

DÜNYA SESSİZ KALDI

Ermenistan’a bağlı birliklerinin Hocalı’da tüm canlıları ortadan kaldıracak şekilde bir soykırım yaptıklarını dile getiren Başkan Zolan, “Orada ölenlerin cesetlerinde her türlü insanlık dışı muamelenin yapıldığı görülüyor. Bugün acımasızlık daha devam ediyor. Karabağ’ın büyük bir bölümü hala Ermeni işgali altında. Biz Türk devleti olarak sınırlarımızı korumak istediğimizde dünya ayağa kalkıyor ama 1992’den bu güne kadar soykırımı yapanlar işgallerini hala sürdürüyor. Aynı olayı Bosna’da da yaptılar. Bu katliamlara dünya göz yumdu. Biz kendi değerlerimiz ve insanlığımızla yürüyüşümüze geçmişte yapılan bu insanlık dışı soykırımları unutmadan devam ettireceğiz. Biz Azerbaycan’la bir millet iki devletiz. Bizim birliğimiz güçlenerek devam edecek” diye konuştu.

HOCALI’DA NE OLDU?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede bölgedeki 366. alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmi kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azeriyi öldürülmüş, toplam 487 kişi de ağır yaralanmış, 1.275 kişi ise rehin alınmış, 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Bu duruma hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

https://www.denizlihaber.com/denizli/kent-genel/hocali-katliami-kurbanlari-denizlide-anildi/

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