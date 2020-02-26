HDP’li Paylan, Erdoğan’ın “gavur” söylemi nedeniyle uyarılmasını istedi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında sarf ettiği, “Gâvurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız” sözleri nedeniyle uyarılması için Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman olmayanları kastederek, düşmanlaştırıcı ve ayrımcı bir üslupla sarf ettiğini belirten Paylan, “TDK’ye göre, ‘dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; merhametsiz, acımasız; inatçı’ anlamlarına gelen; aşağılayıcı, kötüleyici ve ayrımcı bir anlamda kullanıldığı bilinen ‘gâvur’ sözcüğü, açık bir nefret söylemi teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanı ve bir siyasi parti Genel Başkanı’nın, üyesi olduğum TBMM çatısı altında, yine üyesi olduğum Hristiyan toplumunu hedef alan bir nefret söylemine başvurması kabul edilebilir değildir” dedi.

Konuyla ilgili Meclis başkanlığına dilekçe yazarak başvuran Paylan, TBMM Başkanlığından, nefret söylemleri ve ayrımcı ifadelere başvurulması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini; nefret söylemi içeren ifadelerin derhal kınanmasını ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gereken biçimde uyarılmasını talep etti. (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi

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