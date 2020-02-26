Ermeni ‘Robin’ Robotu prestijli ‘Producthunt’ platformunda en birinci sırada yer alabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni ‘Robin’ Robotu yarışmaya katılır ve prestijli ‘Producthunt’ platformunda Günün Ürünü olarak tanınabilir. Ermenistan Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanı Hakob Arshakyan bunu Facebook hesabında bilgilendiriyor.

Robin, çocukların hastanelerden ve doktorlardan korkmamalarına ve iyi bir ruh halinde olmalarına yardımcı olur.

Robot, ‘Expper Technologies’ Ermeni şirketi tarafından yaratıldı. ‘Robin’ Robotu çocukları sakinleştirir, onlarla şaka yapar. Duyguları, gördüğü yüzün ifadesine, duruma ve sözlerine bağlıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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