Azerbaycan’da yalnızca Yahudilerin yaşadığı köyde tarihi müze açıldı

Şubat ayının başında Guba’nın yalnızca Yahudilerin yaşadığı Krasnaya Sloboda (Kırmızı Kasaba) adındaki yerleşim bölgesinde ‘Dağ Yahudileri Tarih ve Kültür Müzesi’ açıldı. Müze, Sovyetler zamanında kapanan ve renovasyonu yeni biten Karchog Sinagogunun içinde yer alıyor. Müzenin kuruluşu geçmişte Kırmızı Kasaba’da yaşayan ve Rusya’ya göç etmiş Yahudi iş insanları God Nisanov, Zarakh Iliev ve German Zakharyaev’in bağışlarıyla gerçekleştirildi. STMEGI adındaki dünyanın tüm Dağ Yahudilerini bir araya getiren vakıf, müzenin genel konseptini yaratırken sergilenecek koleksiyon parçalarının toplanmasına ön ayak oldu. Dünyanın dört bir tarafından Yahudiler sergilenmek üzere giysi, takı, dini tören takımları, antika ev eşyaları ile kitaplar ve el yazmaları gönderdi. Dikkat çeken kitaplar arasında Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkas Dağlarında yaşayan Yahudilerinin kullandığı eski bir dil olan Juhuri dilinde yazılmış kitaplar bulunuyor. Bu dil içinde İbranice, Aramiak ve Arapça kelimeler barındırıyor. Azerbaycan’daki Dağ Yahudilerinin varlığı iki bin yılı aşıyor.aYüzde 97’si Müslüman olan 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’da Yahudi nüfusu 30 bine yaklaşıyor. Dağ Yahudileri, Aşkenazlar ve Gürcü Yahudileri Bakü, Şirvan ve Guba kentlerinde yaşıyor.

http://www.salom.com.tr//haber-113687-azerbaycanda_yalnizca_yahudilerin_yasadigi_koyde_tarihi_muze_acildi.html

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