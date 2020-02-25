Zaroğlu: Hayatını kaybedenleri rahmetle andı; Ermeni mezalimini kınadı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dağlık Karabağ’ın Hocalı Kasabası’nda Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybeden yüzlerce masum Azerbaycanlı soydaşlarına Allah’tan rahmet diledi ve Ermeni mezalimini kınadı.

Zaroğlu, Hocalı Katliamı’nın 28. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, bu insanlık dramının tarihin en acılı sahneleri olarak tüm dünyanın hafızasına, Türk dünyasının ise yüreğine kazındığını vurguladı.

Zaroğlu, “Bu insanlık suçunun sorumlularını Türk milleti asla bağışlamayacak. Türk milletine soykırımcı yaftası vurarak yıllardır, kurmaca senaryolarla uluslararası toplum nezdinde töhmet altında bırakan Ermeni zihniyetinin gerçekleştirmiş olduğu cinayetlerin görmezden gelinmesi insanlığın şahit olduğu en büyük çifte standartlardan birisidir” dedi.

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