Yorum: Ermenistan’ın, Van depremi mağdurlarının yakınlarına yönelik taziyesinde “Türkiye” kelimesinin geçmemesi tesadüf değildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Georgi Ter-İsaverdyan’ın yaptığı yoruma göre, Ermenistan, halkımızın doğal arealının geçtiği noktaların altını çizerek ulusal siyasetinin ölçülerini değiştiriyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Van depremi mağdurlarının yakınlarına başsağlığı diledi. Taziye mesajında “Türkiye” kelimesinin geçmemesi bir tesadüf değildir. Ermenistan Türkiye’nin sınırlarını tanımamıştır ve Türkiye yöneticileri de, bu gerçeği milli güvenliklerine büyük bir meydan okuma olarak saymaktadır. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajında Van’ın Türkiye olmadığını demek istedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Türkiye’de Ermenilerin yerli olduklarının altını çizmek için bir noktayı daha vurguladı. Yerevan’da Slovakya Dışişleri Bakanı’yla yapılan ortak basın toplantısında konuşan Mnatsakanyan, Kudüs’ün gelecek statüsüne ilişkin bir soruya yanıt verirken şunları dedi:

“Ermenistan Kudüs’ün statüsüyle ilgili gelişmeleri özel bir dikkatle izlemektedir. Bunun bir sebebi de, bu Kutsal şehirde Ermenilerin asırlardır var olduklarıdır. Bu, Kudüs’te Ermenilerin zengin tarih ve kültür mirası olduğundan da kaynaklanıyor. Ayrıca bilindiği üzere Ermeni Apostolik (Gregoryen) Kilisesi, buradaki kutsal yerlerin sahiplerinden biridir. Ermenistan’a göre Kudüs’ün nihai statüsü, meraklı taraflar arasında yapılan görüşmeler sonuncunda belirlenmelidir”.

Ermeni semti, Kudüs’ün Eski şehrinin 4 mahallesinden biri olup Eski kentin % 14’ünü teşkil etmektedir. Kudüs Ermeni Patrikliği ise 7. yüzyılda kurulmuştur. Kudüs’teki Surb Harutyun Katedrali, buranın Rum Patrikhanesi’ne, Ermeni Apostolik Kilisesi Kudüs’teki Patrikhanesi’ne ve Katoliklere aittir.

Kudüs’ün statüsü, sadece Ermeni faktörü hesaba alınarak belirlenmeli. İşte Ermenistan Dışişleri Bakanının dünkü cevabındaki mesaj buydu. Bu mesaj, Orta Doğu’da yaşanan olaylar kapsamında da pek günceldir. Bölgede Ermeni faktörü, özellikle ABD Kongresi ve Suriye Parlamentosu tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasından sonra daha da önemli olmaya başlıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

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