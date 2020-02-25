Yazın Yerevan’da Uluslararası Satranç turnuvası gerçekleştirilecek

Bu yaz Ermenistan’ın başkenti Yerevan Uluslararası bir satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak. Organize edilecek turnuvayla ilgili Ermenistan Parlamentosunun Bilim, eğitim, kültür, diaspora, gençlik ve spor daimi komisyonu başkanı Mkhitar Hayrapetyan resmi Facebook sayfasından açıklamada bulundu.

Hayrapetyan’ın sözlerine göre farklı ülkelerden üst düzey büyükustalar Yerevan’a gelecek.

Tüm ayrıntılarını şimdiden açmak istememediğini dile getiren Komisyon Başkanı bu turnuvanın şimdiye kadar Ermenistan’da gerçekleştirilen turnuvalar arasında en büyük kapsamlı ve prestijli olacağını vurguladı.

2017 yılında Ermenistan Satranç Akademisinde Uluslararası Yerevan open satranç turnuvası düzenlenmişti. O zaman turnuvaya 13 ülkeden yaklaşık 150 satranççı katılıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/25/Yerevan-Uluslararası-Satranç-turnuvasi/176949

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