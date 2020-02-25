Türk milletini Türk katili temsil edemez

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İYİ Parti’li Ergün, “Ozan Ceyhun bir katildir, Türkiye’yi temsil edemez” derken Fahrettin Yokuş, “Ermenilerin şehit ettiği Tunalıgil’in yerine ‘Ermeni soykırımı var’ diyen biri atanamaz” diye konuştu.

HALİL YATAR / YENİÇAĞ

Ülkücü Mustafa Erol’ün 1977 yılında katlinde parmağı olduğu belirtilen Ozan Ceyhun’un, Avusturya vatandaşı olmasına rağmen Türkiye’nin Viyana Büylükelçiliği’ne atanmasına tepkiler devam ediyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, “Bu fotoğraf Ülkü Ocakları’nda herkesi derinden etkileyen bir fotoğraf. Eleme sevk eden bir fotoğraf her şeyden önce. Ülkü Ocakları’nın tamamında asılı duran, 1977 yılını akıllarımızda tutan bir fotoğraftır. Bir şehidin fotoğrafıdır. Karda, tipide omuzlarda taşınan bir şehidin fotoğrafıdır. Aynı zamanda bir dayanışma ruhunu temsil eden fotoğraftır” diye konuştu.

Mustafa Erol’un “Şehit” olduğunu belirten Metin Ergün, bu kişinin Türk milletini temsil edemeyeceğini söyledi. Bizler hikâyesini bilirdik ama şimdi tüm Türkiye hikâyesini öğrendi” diye konuşan Ergün, şöyle konuştu: “Bir bombalama neticesinde şehit düşmüş bir arkadaşımız. Bu bombayı atan şahıs da Demirtaş Ceyhun’un oğlu Ozan Ceyhun’dur. Sonrasında yurt dışına kaçtı. Türkiye’ye dönmedi. En son AKP’den aday adayı oldu. Şimdi de Büyükelçi olarak atandı. Büyükelçiler yurt dışında ülkesini temsil eden insanlardır. Bu kişi bir katildir. Bir katil Türk Milletini temsil edemez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın bu tasavvurdan bir an önce vazgeçmesi gerekir. Önceden konu sadece Ülkücüleri yaralayan bir konu iken milleti temsil etme noktasına geldiğinden topyekûn milleti yaralayan bir konu olmuştur. Derhal vazgeçilmelidir.”



İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise, 45 yıl önce Avusturya’da ASALA tarafından şehit edilen Hüseyin Daniş Tunalıgil’in yerine şimdi sözde Ermeni soykırımını kabul etmiş bir Türk katilinin Viyana Büyükelçisi olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yokuş şunları söyledi: “Tunalıgil’in yerine ‘Bir ermeni soykırımı var’ diyen Türk katilinin atanması kabul edilemez. Bir büyükelçi görev yaptığı ülkede hem Türk Milletini hem de Türk Devletini temsil eder. Şimdi bu gelişme gerçekten çok üzücü. Bu sadece ülkücülerin meselesi değil. Ermeni politikalarını destekleyen bir hainin bu tavrıyla zaten topyekûn Türk Milletine düşmandır. Bu şahsın yaşamı boyunca gurbetçilerine aleyhine politikalar yürüttüğü aşikâr. Şimdi bu kişinin Türk Milletini temsil etmesi mümkün değil. Osmanlı’nın yıkılışının hızlanmasının bir sebebi de Avrupa’ya atanan Ermeni ve Rum asıllı elçilerin gönderilmesi. Şimdi Erdoğan’da bu atamalarla Türkiye’yi mi yıkmayı amaçlıyor? Hırsızları hainleri devleti yıkmayı hızlandırmak için mi elçi yapıyor? Artık hangi haini, bölücüyü elçi yapmayacağı belli değil. Bu meseleyi sadece Türk milliyetçilerinin değil tüm Türkiye’nin meselesidir. Bunun hesabını öncelikle AKP’liler sormalı. Ben inanıyorum ki milletine, ecdadına düşman, ülkücülere düşman birinin devletimizi temsil etmesini kabul edemezler”

O FOTOĞRAFA YOĞUN İLGİ

1 Mart 1977’de şehit edilen Mustafa Erol’un karlı bir günde ülküdaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanışını yansıtan sembol fotoğrafın yıllar sonra YENİÇAĞ tarafından hazırlanıp okurlarına armağan ettiği posterine yoğun ilgi gösterildi. İYİ Partili Metin Ergün ile Fahrettin Yokuş da bu fotoğrafın anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Kaynak Yeniçağ: Türk milletini Türk katili temsil edemez

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