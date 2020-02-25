Roma’da Ermeni futbol yıldızı’nın takımda kalmasını istiyorlar

İtalya’nın Roma futbol takımının antrenörü Paulo Fonseca kira sözleşmesiyle Roma’da oynayan oyuncular Henrikh Mkhitaryan ve Chris Smalling’i transfer sözleşmesiyle Roma’ya kazandırmaya niyetli olduğunu açıkladı.

Ermeni futbol yıldızı hakkında konuşan Fonseca açıklamasında “Mkhitaryan’ın bu sezonda sakatlıkları vardı, fakat sahaya döndükten sonra ustalık seviyesini ispat etti. Kendisi sahada çok iyi kararlar alan bir futbolcudur. Ben onu takımımızda tutmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Roma ve Ermenistan Milli takımı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın transfer hakları Arsenal’a aittir. Daha önce Arsenal 10 miliyon euro karşılığında Mkhitaryan’ı Roma’ya transfer etme önerisini reddetmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/25/Ermeni-Roma-Mkhitaryan/176902

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