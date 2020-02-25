New York’un Times Square’inde 26 Nisan’da Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma etkiliği tertiplenecek – Ermenistan Kamu Radyosu

New York’un Times Square’inde 26 Nisan’da Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına adanan bir etkilik tertiplenecek.

Siyasetçi, akademisyen ve sanatçılar, burada Ermeni Jenosidi kurbanlarını anmak için saygı duruşunda bulunacaklar. Őzellikle ABD Senatosu ve Kongresi tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarılar kutlanacak.

Massis Post’ta yer alan habere göre her yıl düzenlenen bu etkinliğin organizatörleri “Vardan’ın Şövalyeleriyle Kızları” derneği ve Amerikalı Ermenilerin başka kuruluşlarıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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