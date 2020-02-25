Karabağ hakkında “Cennet kapısı” filmi Avrupa Film Pazarına katılacak

Ermenistan, Litvanya, Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Avustrya ortak yapımı “Cennet kapısı” filmi Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa Film Pazarına katılacak. Film ekibi aynı zamanda yeni “Yeniden doğan” ve “Kara liste” film projeleri için de bunun iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

“Cennet kapısı” filmin başrollerinde Richard Zammel, Ninya Kronyager, Leonardas Pobedonostsevas, Naira Zakaryan, Sos Canibekyan ve Tatyana Spivakova oynuyor.

Filmde olaylar 2016 yılında Karabağ’da yaşanıyor. Ünlü Alman gazeteci Robert Artsakh’a dönüp 23 yıl aradan sonra tekrar başlayan savaşıyla ilgili röportajlar hazırlıyor. Gazetecilik faaliyeti sırasında opera şarkıcısı Sofia ile tanışıyor ve birbirine aşık oluyorlar. Fakat çok geçmeden Robert Sofia’nın kimin kızı olduğunu öğreniyor. Sofia’nın babası kayıp olarak aranan foto muhabir Edgar Martirosyan’dır. 1992 yılında Edgar Taliş’te askeri operasyon sırasında esir düşmüş. Onun yanında olan Robert onu kurtarma çabası göstermemiş ve onun çektiği fotoğraflarına el koyarak sahiplenmiş, kendi çektiği fotoğrafları olarak tanıtmış…

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/25/Karabağ-filmi-Avrupa-Film-Pazarı/176921

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